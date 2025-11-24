रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग नीति में किया बदलाव ,अब एयरपोर्ट की तरह स्टेशनों पर मिलेंगे नामी ब्रांड्स के फूड आइटम्स
रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग नीति में बदलाव किया है, जिससे अब स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह नामी ब्रांड्स के फूड आइटम्स मिलेंगे। इस नई नीति के तहत स्टेशनों पर फूड प्लाजा और फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के फूड आइटम्स उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले और विविध प्रकार के खाद्य विकल्प प्रदान करना है, जिससे यात्रा के दौरान बेहतर भोजन मिल सके।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशनों पर भी हल्दीराम, बीकानेरवाला, मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट जैसे नामी ब्रांड्स के खाद्य पदार्थ मिलेंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग नीति में बदलाव किया है। जल्द ही इस बदलाव के अनुसार इन नामी ब्रांड्स के आउटलेट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी।
रेलवे की कैटरिंग नीति 2017 के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर टी स्टाल, मिल्क बार और जूस बार इन तीन श्रेणी में कैटरिंग स्टाल आवंटित किए जाते थे। टी स्टाल में चाय के साथ बिस्किट और स्नैक्स मिलता है। मिल्क बार के स्टाल पर दूध से बने उत्पाद मिलते हैं। जूस बार के स्टाल पर जूस व ताजे फल की बिक्री की जाती है।
अब कैटरिंग नीति में बदलाव करते हुए प्रीमियम ब्रांड आउटलेट श्रेणी को शामिल किया गया है। ई-आक्शन से पांच वर्षों के लिए इस श्रेणी में आउटलेट आवंटित होंगे। इस बदलाव से स्टेशनों पर हल्दीराम, बीकानेरवाला, मैकडोनाल्ड्स, पिज्जा हट जैसे ब्रांड के आउटलेट खुल सकेंगे।
