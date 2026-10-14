'हम जंतर-मंतर लेकर रहेंगे', CJP के सौरव और आशुतोष की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी और केजरीवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट के जरिए नाराजगी जताई है। राहुल ने देश में तिरंगा फहराने के लिए जेल भेजने को कायरता कहा है।

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए तिरंगा फहराना कोई क्राइम नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरता की निशानी है। छात्र, युवा, पत्रकार और इंडी (INDIA) गठबंधन अलग-अलग बैनर के तले हो सकते हैं, लेकिन इन सबका मकसद एक है।'