'आशुतोष रांका को जन्मदिन के दिन भेजा जेल', CJP के दोनों नेताओं को 5 दिन की न्यायिक हिरासत पर बोले आजिंक्स शिंदे

VIDEO | Delhi: CJP leader Ajinkya Shinde, says, "You may know that Ashutosh, Saurav Das and I, along with volunteers from CJP, went to Jantar Mantar. We simply waved the Indian national flag and raised the slogan of 'Bharat Mata Ki Jai'. For this, the dictatorial Modi-Shah government has sent Saurav and Ashutosh to jail for five days. Today was Ashutosh’s birthday, and on his birthday, he has been sent to jail for raising the slogan of 'Bharat Mata Ki Jai' and waving the Tricolour. I want to tell the people of the entire country that this government has begun using its system and misusing its powers to violate the fundamental rights of the people of this country. I appeal to everyone that we must come together to bring an end to this dictatorial government. I would also like to say that if the government thinks that sending our two leaders, Ashutosh and Saurav, to jail for five days will frighten them, it is absolutely mistaken. They have just said that they are entering the jail with their heads held high. They have told the people of the country that they will not be afraid." #CJP #DelhiPolice (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)