'आशुतोष रांका को जन्मदिन के दिन भेजा जेल', CJP के दोनों नेताओं को 5 दिन की न्यायिक हिरासत पर बोले आजिंक्स शिंदे
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका को जन्मदिन के दिन ही पांच दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। ...और पढ़ें
HighLights
आशुतोष रांका को जन्मदिन पर न्यायिक हिरासत मिली।
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास भी पांच दिन जेल में।
जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रदर्शन के आरोप में कार्रवाई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिंदगी के एक नए साल में कदम रखने का दिन जहां जश्न और खुशियों का होना चाहिए था, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका को जन्मदिन के दिन ही पांच दिन ही न्यायिक हिरासत की सजा मिली है। उनके साथ सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास को भी उतनी ही अवधि के लिए जेल भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
सीजेपी के नेता आजिंक्य शिंदे के मुताबिक, सीजेपी के कार्यकर्ता जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। उन्होंने केवल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। लेकिन, दिल्ली पुलिस ने इसे अनधिकृत और नियमों के खिलाफ मानते हुए कड़ी कार्रवाई की।
इस प्रदर्शन के चलते आशुतोष रांका और सौरव दास को गिरफ्तार कर पांच दिन के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि, बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित किए गए जंतर मंतर पर जबरन प्रदर्शन करने के लिए सीजेपी नेताओं की घुसपैठ पर किया है।
VIDEO | Delhi: CJP leader Ajinkya Shinde, says, "You may know that Ashutosh, Saurav Das and I, along with volunteers from CJP, went to Jantar Mantar. We simply waved the Indian national flag and raised the slogan of 'Bharat Mata Ki Jai'. For this, the dictatorial Modi-Shah government has sent Saurav and Ashutosh to jail for five days. Today was Ashutosh’s birthday, and on his birthday, he has been sent to jail for raising the slogan of 'Bharat Mata Ki Jai' and waving the Tricolour. I want to tell the people of the entire country that this government has begun using its system and misusing its powers to violate the fundamental rights of the people of this country. I appeal to everyone that we must come together to bring an end to this dictatorial government. I would also like to say that if the government thinks that sending our two leaders, Ashutosh and Saurav, to jail for five days will frighten them, it is absolutely mistaken. They have just said that they are entering the jail with their heads held high. They have told the people of the country that they will not be afraid." #CJP #DelhiPolice (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
जन्मदिन पर जेल जाना पड़ा, पर हौसले बुलंद
खास बात यह है कि जिस दिन आशुतोष रांका का जन्मदिन था, 'उसी दिन उन्हें सरकार और प्रशासन के कड़े रुख का सामना करते हुए जेल जाना पड़ा। आजिंक्य ने पत्रकारों से कहा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर सरकार सोचती है कि हमारे दो नेताओं आशुतोष और सौरव को पांच दिनों के लिए जेल भेजकर उन्हें डरा देगी, तो वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने अभी कहा है कि वे सिर ऊंचा करके जेल में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों से कहा है कि वे नहीं डरेंगे।'
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