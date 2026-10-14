जंतर-मंतर पर जबरन घुसने पर CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित किए गए दिल्ली के जंतर-मंतर स्थल पर बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरव दास एवं आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया था। इसी क्रम में बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब सीजेपी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने ट्वीट किया है कि दोनों को बुधवार सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा।