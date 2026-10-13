CJP के सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे दिल्ली पुलिस की हिरासत में, जंतर-मंतर पर रोक के बावजूद पहुंचे
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के अजिंक्य शिंदे, सौरभ दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर से हिरासत में लिया। दोनों नेताओं ...और पढ़ें
HighLights
सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका हिरासत में।
जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी।
दिल्ली पुलिस ने प्रशासनिक कार्रवाई के तहत पकड़ा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका को जंतर-मंतर से हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में विरोध प्रदर्शन और सभा करने की अनुमति नहीं होने के बावजूद दोनों नेता जंतर-मंतर पहुंचे थे, जिसके बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई।
जल्द ही 50 हजार का बांड भरने पर मिली थी जमानत
गौरतलब है कि हाल ही में सीजेपी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने ऐहतियातन हिरासत में लिया था। इसके बाद दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें एक साल तक शांति और अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर 50 हजार के जमानती बांड भरने के बाद जमानत पर रिहा किया था।
राष्ट्रीय ध्वज लेकर जंतर मंतर पर जबरन प्रदर्शन करने पर पुलिस ने आशुतोष रांका को दबोचा। वीडियो ग्रैब
अभिजीत दीपके ने एक्स पर जताया विरोध
इस संबंध में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने लिखा, '13 अक्टूबर की सुबह कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों ने तिरंगा लेकर दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।' दीपके के अनुसार, आशुतोष रांका, सौरव दास, अजिंक्य शिंदे और अन्य कार्यकर्ताओं को इस प्रयास के दौरान हिरासत में लिया गया है।
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
इसके साथ दीपके ने इस पोस्ट में घटनास्थल के वीडियो फुटेज भी शेयर किया है, जिसमें लोग गेट पर चढ़ते, झंडे लेकर भागते और बाधाओं तथा बढ़ी हुई सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस अधिकारियों द्वारा ले जाए जाते दिख रहे हैं।
बता दें कि जमानत की शर्तों और जंतर-मंतर पर लागू प्रतिबंधों के बावजूद दोनों नेताओं के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
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