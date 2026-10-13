CJP के सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे दिल्ली पुलिस की हिरासत में, जंतर-मंतर पर रोक के बावजूद पहुंचे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका को जंतर-मंतर से हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में विरोध प्रदर्शन और सभा करने की अनुमति नहीं होने के बावजूद दोनों नेता जंतर-मंतर पहुंचे थे, जिसके बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

जल्द ही 50 हजार का बांड भरने पर मिली थी जमानत गौरतलब है कि हाल ही में सीजेपी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने ऐहतियातन हिरासत में लिया था। इसके बाद दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें एक साल तक शांति और अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर 50 हजार के जमानती बांड भरने के बाद जमानत पर रिहा किया था।