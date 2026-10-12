जंतर मंतर प्रदर्शन पर पाबंदी के आदेश को चुनौती, दिल्ली HC सुनवाई को तैयार; जानें पूरा मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है।

सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा कोई वैकल्पिक स्थान तय न किए जाने के कारण शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामला और हाईकोर्ट की टिप्पणी जब वकील ने इस मामले पर सोमवार को ही तत्काल सुनवाई का आग्रह किया, तो अदालत ने टिप्पणी की कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर रहा है। पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा है। ऐसे में हाईकोर्ट को देखना होगा कि वह इस पर किस हद तक विचार कर सकता है, इसलिए इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी।

शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हमलों की जांच के लिए दूसरी याचिका अदालत मंगलवार को एक और जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी, जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष विनोद जाखड़ द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन में "बाहरी आपराधिक तत्वों" ने घुसकर आम प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। इसमें घटना की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की गई है।

सीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और जांच टीम को सौंपने की मांग जाखड़ की याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक कनॉट प्लेस (इनर व आउटर सर्कल), संसद मार्ग, जंतर-मंतर रोड और आसपास के मेट्रो स्टेशनों (राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, बाराखंबा रोड) के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखें और जांच टीम को सौंपें।