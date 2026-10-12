जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद करने का आदेश CJP को नहीं आया रास, अभिजीत दीपके बोले- कल लोकतंत्र रद कर देंगे?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगाने के साथ ही तीन नए स्थलों को पुलिस ने अधिकृत किया है। इसका आदेश जारी होते ही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

सीजेपी ने किस तरह दर्ज किया विरोध? उन्होंने इस पर कहा है, 'कल लोकतंत्र को ही रद कर दिया जाएगा।' आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस बदलाव के पीछे का कारण राजधानी की सुरक्षा और जनमानस को प्रदर्शनों से होने वाली दिक्कतों से बचाने का हवाला दिया है। वहीं, आशुतोष रांका ने भी पुलिस को तंज मारा है।