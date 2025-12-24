साउथ की फिल्म देख क्यूआर में छेड़छाड़ कर ठगी करने वाला गिरफ्तार, AI का इस्तेमाल करता था 10वीं पास शातिर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बीते वर्ष रिलीज हुई ''वेट्टैयन'' नामक साउथ इंडियन फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक किरदार क्यूआर कोड में हेरफेर कर धोखे से पैसे ठगता है। फिल्म के उस किरदार से प्रेरणा लेकर एक आरोपित ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और क्यूआर कोड से छेड़छाड़ कर ठगी करने लगा।

उसे उत्तरी जिले की साइबर थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान राजस्थान, जयपुर के मनीष वर्मा के रूप में हुई है। पुछताछ में पुलिस तब हैरान रह गई जब पता चला कि आरोपित केवल 10वीं पास है और बिना किसी तकनीकी शिक्षा लिए वह अकेले ही वारदात को अंजाम दे रहा था।

आरोपित मोबाइल-आधारित इमेज-एडिटिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके असली मर्चेंट क्यूआर कोड को एडिट करता था, जिसमें मर्चेंट के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपने अकाउंट से बदल देता था जिससे कारोबारी के पास रकम पहुंचने के बजाए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी।

उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसमें सौ से अधिक एडिट किए गए और ओरिजिनल क्यूआर कोड, चैट, स्क्रीनशाट और फाइनेंशियल रिकार्ड मिले हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर पता लगा रही है कि वह अब तक कितने लोगों से इस तरह की ठगी कर चुका है।

उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 13 दिसंबर को शिकायतकर्ता महिला ने चांदनी चौक में एक जानी-मानी कपड़ों की दुकान से 2.50 लाख का लहंगा खरीदा था। इस दौरान उसने दुकानदार द्वारा दिखाए गए क्यूआर कोर्ड को स्कैन करके 90 हजार और 50 हजार की आनलाइन पेमेंट की। इसके बाद दुकानदार ने बताया कि रकम उनके पास नहीं आई है। पीड़िता ने उसे पेमेंट का स्क्रीनशाट भी दिखाया, लेकिन पेमेंट दुकानदार को नहीं मिली थी।

इसके बाद महिला ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

जांच के दौरान टीम ने दुकान की जगह का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और बिलिंग और डिजिटल पेमेंट प्रोसेस को वेरिफाई किया। बिलिंग साफ्टवेयर, मैनुअल बैंक रजिस्टर और ट्रांजैक्शन रिकार्ड का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया और मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की पुष्टि के माध्यम से घटना की टाइमलाइन को फिर से बनाया गया।

साथ ही, एक डिटेल यूपीआइ ट्रांजैक्शन ट्रेल एनालिसिस किया गया, जिससे पता चला कि शिकायतकर्ता का पेमेंट एक अनजान बैंक अकाउंट में डायवर्ट कर दिया गया था। जांच में पता चला कि 1.40 लाख की ठगी की गई रकम राजस्थान से आपरेट होने वाले एक बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई थी।

तकनीकी निगरानी के आधार पर टीम ने आरोपित की लोकेशन की पता लगाया और छापेमारी करते हुए आरोपित को गांव थाली, तहसील और पुलिस स्टेशन चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान से दबोच लिया। उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुए जिसमें सौ से अधिक एडिट किए गए और ओरिजिनल क्यू कोड, चैट, स्क्रीनशाट और फाइनेंशियल रिकार्ड शामिल थे।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि क्यूआर कोड में हेरफेर करने का आइडिया उसे 'वेट्टैयन' नाम की एक साउथ इंडियन फिल्म में दिखाए गए दृश्यों से मिला था। उसने बताया कि इमेज-एडिटिंग एप्लिकेशन और डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके इस कान्सेप्ट से ठगी को अंजाम दिया।

आरोपित ने फ्रॉ के लिए अपनाया था सिस्टमैटिक तरीका जांच में पता चला कि आरोपित ने असली मर्चेंट क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ करके साइबर फ्रॉड करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। उसने दुकानों और व्यापारियों की पहचान करने के लिए इंटरनेट प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया और कस्टमर पेमेंट के लिए बनाए गए उनके ओरिजिनल क्यूआर कोड हासिल किए। एआई-आधारित इमेज-एडिटिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके उसने इन असली क्यूआर कोड को डिजिटली बदल दिया, जिसमें उसने मर्चेंट के लिंक्ड बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपने अकाउंट से बदल दिया।