दिल्ली में PWD के अभियंताओं के तबादला में नहीं चलेगी मनमानी, सचिवालय ने दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अब इंजीनियर स्तर पर तबादलों के आदेशों में बदलाव नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सचिवालय ने एक आदेश जारी कर इंजीनियरों को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तबादले के आदेश में बदलाव करने का अधिकार केवल पीडब्ल्यूडी सचिवालय के पास होगा।

बताया जा रहा है कि कुछ तबादलों में वरिष्ठ इंजीनियरों ने सचिवालय की लिखित अनुमति के बिना ही तबादले के आदेश बदल दिए, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी सचिवालय ने यह आदेश जारी किया। इससे पहले, विभाग ने जूनियर इंजीनियरों को तबादलों और नियुक्तियों के संबंध में किसी भी तरह का दबाव डालने से भी आगाह किया था और स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की प्राथमिक विकास एजेंसी है। पीडब्ल्यूडी में 3,000 से ज़्यादा इंजीनियर और कर्मचारी कार्यरत हैं।

लोक निर्माण विभाग विकास कार्यों के साथ-साथ तबादलों और नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा में रहता है। दरअसल, यह विभाग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों को नियुक्त करता है और तबादलों में नियुक्तियाँ एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में तीन से पाँच साल काम करने के बाद, उनका देश भर के विभिन्न राज्यों में तबादला हो जाता है। कई इंजीनियर दिल्ली में ही रहना पसंद करते हैं। नतीजतन, तबादलों का मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है।

भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह तीसरी बार है जब विभाग को इस मामले में आदेश जारी करना पड़ा है। अब, विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ इंजीनियरों ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए तबादलों में बदलाव किया है।

इसके बाद, विभाग सचिवालय ने एक आदेश जारी कर इंजीनियरों को चेतावनी दी है कि तबादलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह अधिकार पूरी तरह से लोक निर्माण विभाग सचिवालय के पास है। इसलिए, उन्हें ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए।

आदेश में कहा गया है कि किसी इंजीनियर से जुड़ी आपात स्थिति में, विभाग सचिवालय को सूचित किया जाना चाहिए। इससे पहले अप्रैल में, विभाग ने एक आदेश जारी कर इंजीनियरों को तुरंत अपने स्थानांतरित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की चेतावनी दी थी, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।