Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली की सड़कों पर अब एक जैसी वर्दी में दिखेंगे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, सड़कों के रखरखाव के लिए नई एसओपी जारी

    By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली में अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कर्मचारी सड़कों पर एक समान वर्दी में दिखाई देंगे। सड़कों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए नई मानक संचा ...और पढ़ें

    Hero Image

    लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अब पहनेंगे एक जैसी वर्दी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर रखरखाव का काम करने वाले लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अब एक जैसी वर्दी पहनेंगे । जिसका दिल्ली भर में एक जैसा होगा डिजाइन और एक जैसा ही रंग होगा। जिन पर पीडब्ल्यूडी का लोगो होगा। लोक निर्माण विभाग ने अब नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है। जिसमें रखरखाव के विभिन्न कार्यों को बेहतर बनाने की बात की गई है।

    दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के पास में अब 1440 किलोमीटर लंबी सड़के हैं। ये सभी सड़कों 60 फुट से चौड़ी हैं। सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए मेंटेनेंस डिवीजन काम करता है, जिसके तीन जोन बने हुए हैं। जिनमें तीन मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत सड़कों का रखरखाव किया जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़कों के रखरखाव पर उठते हैं सवाल

    लोक निर्माण विभाग का प्रमुख काम सड़कों का रखरखाव ही माना जाता है। मगर समय-समय पर सड़कों के रखरखाव पर सवाल भी उठते रहते हैं। इस सब के बीच पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के रखरखाव के लिए दिल्ली भर के लिए एसओपी जारी की है। अब अलग-अलग डिवीजन में अधिशासी अभियंताओं को इस कार्य में लगे कर्मचारियाें के लिए अलग अलग वर्दी की अनुमति नहीं होगी।

    कर्मचारियों को धूल प्रदूषण हटाने के साथ फुटपाथ की सफाई भी करनी होगी। सड़कों के किनारे से मलबा भी तुरंत हटाना होगा। फुटपाथ पर घास उगी है, तो उसी समय हटाना होगा। किसी सड़क के नाले पर अगर मेनहोल का ढक्कन नहीं है, तो सूचना संबंधित डिविजन के अभियंता को देनी होगी।

    सभी वार्ड कार्यालयों में उपलब्ध होंगे सामान

    जलभराव की स्थिति में भी मेटिनेंस वैन कर्मचारियों को इसकी जानकारी देनी होगी। सभी वार्ड कार्यालयों में यह सामान्य अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगा। जिसमें एक गैंती, चार तसला, चार फावड़ा, तीन हथौड़ा, एक दुरमट, विभिन्न आकारों की चार छेनी, राजमिस्त्री के लिए करनी आदि शामिल हैं।