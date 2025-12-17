दिल्ली की सड़कों पर अब एक जैसी वर्दी में दिखेंगे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, सड़कों के रखरखाव के लिए नई एसओपी जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर रखरखाव का काम करने वाले लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अब एक जैसी वर्दी पहनेंगे । जिसका दिल्ली भर में एक जैसा होगा डिजाइन और एक जैसा ही रंग होगा। जिन पर पीडब्ल्यूडी का लोगो होगा। लोक निर्माण विभाग ने अब नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है। जिसमें रखरखाव के विभिन्न कार्यों को बेहतर बनाने की बात की गई है।



दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के पास में अब 1440 किलोमीटर लंबी सड़के हैं। ये सभी सड़कों 60 फुट से चौड़ी हैं। सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए मेंटेनेंस डिवीजन काम करता है, जिसके तीन जोन बने हुए हैं। जिनमें तीन मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत सड़कों का रखरखाव किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़कों के रखरखाव पर उठते हैं सवाल लोक निर्माण विभाग का प्रमुख काम सड़कों का रखरखाव ही माना जाता है। मगर समय-समय पर सड़कों के रखरखाव पर सवाल भी उठते रहते हैं। इस सब के बीच पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के रखरखाव के लिए दिल्ली भर के लिए एसओपी जारी की है। अब अलग-अलग डिवीजन में अधिशासी अभियंताओं को इस कार्य में लगे कर्मचारियाें के लिए अलग अलग वर्दी की अनुमति नहीं होगी।

कर्मचारियों को धूल प्रदूषण हटाने के साथ फुटपाथ की सफाई भी करनी होगी। सड़कों के किनारे से मलबा भी तुरंत हटाना होगा। फुटपाथ पर घास उगी है, तो उसी समय हटाना होगा। किसी सड़क के नाले पर अगर मेनहोल का ढक्कन नहीं है, तो सूचना संबंधित डिविजन के अभियंता को देनी होगी।