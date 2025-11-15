Language
    दिल्ली PWD में बड़ा फेरबदल, अधिकारियों के कार्यभार बदले

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:40 PM (IST)

    दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है। प्रदीप गुप्ता को सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विवेकानंद विवेक को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुकेश मीणा समेत कई नए मुख्य अभियंताओं की नियुक्ति हुई है। इसके अतिरिक्त, 10 अधीक्षण अभियंताओं के दायित्वों में भी परिवर्तन किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। एक बड़े बदलाव के तहत, सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी प्रधान मुख्य अभियंता प्रदीप गुप्ता को सौंपी गई है। गुप्ता अब दिल्ली भर की सड़कों के रखरखाव के साथ-साथ फ्लाईओवर क्षेत्र का भी काम देखेंगे। इससे पहले, सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्रधान मुख्य अभियंता विवेकानंद विवेक, मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे।

    हालांकि, सड़कों की खराब स्थिति की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं और स्थिति को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। सरकारी निर्देशों के बाद, सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है। अब वह विभाग के परियोजना विंग और मुख्य अभियंता के कर्तव्यों का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इस बदलाव को प्रदर्शन में सुधार के तौर पर देखा जा रहा है।

    दिल्ली लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में चार मुख्य अभियंता और दो प्रधान मुख्य अभियंता कार्यरत हैं। फेरबदल के बाद, मुकेश मीणा को विभाग के उत्तरी क्षेत्र का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया है। पीडब्ल्यूडी में नए नियुक्त जगजीवन राम मीणा को मुख्य सचिव, न्यायपालिका एवं परियोजनाएँ का पद सौंपा गया है। विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से कुछ समय से पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे निर्मल गोयल को दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य अभियंता का कार्यभार सौंपा गया है।

    कोमलकांत प्रधान को पूर्वी क्षेत्र के मुख्य अभियंता का कार्यभार सौंपा गया है। शैलेंद्र कुमार मिश्रा, जो पहले मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे, को विभाग से मुक्त कर दिया गया है। मिश्रा लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत थे और बाद में उन्हें मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत कर दिल्ली में पदस्थापित किया गया।

    इसी प्रकार, अधीक्षण अभियंताओं के संबंध में, विभाग में कार्यरत 10 अधिकारियों के दायित्वों में परिवर्तन किया गया है। हाल ही में विभाग में कार्यभार ग्रहण करने वाले पंकज कुमार रावल को दक्षिण-पश्चिम संभाग का कार्यभार सौंपा गया है। शिवम श्रीवास्तव को उत्तरी संभाग, जगताप सागर को सीसीटीवी और निदेशक (कार्य) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शिव कुमार मिश्रा को स्वास्थ्य (विद्युत) के दोनों संभागों का कार्यभार सौंपा गया है।

    राजन प्रेमी मोगा में उच्च शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं की देखरेख करेंगे। रोहित मीणा को उत्तर-पश्चिमी संभाग, जबकि चंद्रभूषण सिंह को दक्षिण-पूर्वी संभाग का कार्यभार सौंपा गया है। महेश कुमार और दिनेश कुमार को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है।