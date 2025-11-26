दिल्ली: 'दरारों से फ्लाईओवर को कोई खतरा नहीं', PWD ने क्यों कहा ऐसा?

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने इंटरनेट पर चल रही उन खबरों को गलत बताया है जिनमें हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन के सामने सड़क में दरारें होने की बात कही गई है, जिससे फ्लाईओवर को खतरा है। PWD ने कहा कि सड़क के उस हिस्से में कुछ दरारें आ गई थीं, जहां अंडरपास बन रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये दरारें मुकरबा चौक पर अंडरपास बनाने के लिए फ्लाईओवर के नीचे बॉक्स-पुशिंग के काम की वजह से सड़क की सतह के थोड़े धंसने से आई थीं। PWD ने कहा कि बॉक्स-पुशिंग के काम के दौरान ऐसी घटनाएं आम हैं और पहले भी देखी गई हैं। PWD ने साफ किया कि इन दरारों से फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर को कोई खतरा नहीं है।

PWD के मुताबिक, ये दरारें सड़क की सतह के एक हिस्से तक ही सीमित हैं। PWD ने कहा कि सड़क की सतह को तुरंत ठीक कर दिया गया था, और ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है। PWD ने कहा कि घटना के समय भी गाड़ियां दरारों के ऊपर से सुरक्षित रूप से गुजर सकती थीं।