केजरीवाल का दावा, पंजाब सरकार ने सबसे ज्यादा मुआवजा देने का बनाया रिकार्ड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों को फसलों का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। आप ने दावा किया है कि पूरे देश में पहली बार है, जब किसी सरकार ने सबसे ज्यादा और सबसे तेज गति से किसानों को मुआवजा देश शुरू किया है।

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब प्रभारी मनीष समेत अन्य नेताओं ने इसकी सराहना की है। केजरीवाल ने दावा किया है कि आप सरकार ने देश भर में सबसे ज्यादा और सबसे तेज मुआवजा देने का रिकार्ड बनाया है। कहा कि सीएम भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों को 30 दिन में ही 20 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि का चेक सौंपना शुरू कर दिया है।