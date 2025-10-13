Language
    केजरीवाल का दावा, पंजाब सरकार ने सबसे ज्यादा मुआवजा देने का बनाया रिकार्ड

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:09 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सबसे तेज और सबसे ज्यादा मुआवजा देने का रिकॉर्ड बनाया है। भगवंत मान सरकार 30 दिन में 20 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है। मनीष सिसोदिया ने इसे ऐतिहासिक कार्य बताया और पुरानी सरकारों पर मुआवजा वितरण में देरी के लिए कटाक्ष किया।

    केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने किसानों को तेजी से मुआवजा दिया।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों को फसलों का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। आप ने दावा किया है कि पूरे देश में पहली बार है, जब किसी सरकार ने सबसे ज्यादा और सबसे तेज गति से किसानों को मुआवजा देश शुरू किया है।

    पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब प्रभारी मनीष समेत अन्य नेताओं ने इसकी सराहना की है। केजरीवाल ने दावा किया है कि आप सरकार ने देश भर में सबसे ज्यादा और सबसे तेज मुआवजा देने का रिकार्ड बनाया है। कहा कि सीएम भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों को 30 दिन में ही 20 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि का चेक सौंपना शुरू कर दिया है।

    उधर आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में ऐतिहासिक काम किया है। देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा का ऐलान किया और फिर सबसे तेज़ी से लोगों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया। पहले बाढ़ जैसी आपदा आने पर लोग कई-कई साल तक मुआवजा के लिए धक्के खाते थे और मिलता क्या था? हमने पुरानी सरकारों की दो रुपये, 100 रुपये का मुआवजा दिए जाने की भी ख़बरें देखी हैं।