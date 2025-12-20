PUC सर्टिफिकेट के लिए मारामारी, पहले दिन 61 हजार चेक; दूसरे दिन सर्वर डाउन ने बढ़ाई परेशानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए "नो पीयूसी, नो फ्यूल" अभियान के दूसरे दिन भी सख्ती जारी रही, जिसके चलते वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया गया।

इससे पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गईं, क्योंकि लोग पहले अपनी टंकी भरवाने से पहले PUC सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन में लगे। हालांकि, PUC सर्टिफिकेट की मांग में अचानक बढ़ोतरी के कारण सर्वर डाउन हो गया। कई जगहों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सर्वर डाउन रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई।

सरकार के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में पॉल्यूशन नियमों का उल्लंघन करने वाली 11,776 गाड़ियों का चालान किया गया। इसके अलावा, 542 ट्रकों को शहर में घुसने से रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। इस बीच, दिल्ली की सीमाओं पर शहर में आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, कभी शक के आधार पर तो कभी बैरिकेड लगाकर। इससे कुछ ड्राइवर डर के मारे वापस लौट गए, जबकि दूसरी जगहों पर पुलिसकर्मी "जुर्माना भरो या वापस जाओ" की पॉलिसी अपनाते हुए या तो चालान कर रहे थे या गाड़ियों को वापस भेज रहे थे।

यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार की "नो पीयूसी, नो फ्यूल" पॉलिसी के पहले दिन 61,000 लोगों ने PUC चेक करवाया। यह सामान्य दिनों में होने वाले 15,000-18,000 चेक की तुलना में औसतन 30,000 चेक प्रति दिन है। पहले ही दिन 5,000 गाड़ियों का इंस्पेक्शन किया गया। इनमें से 568 गाड़ियों को वापस भेज दिया गया, और वैलिड PUC सर्टिफिकेट के बिना 3,746 गाड़ियों का चालान किया गया। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से 217 नॉन-डेस्टिनेशन गाड़ियों को वापस भेज दिया गया।

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS6 एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे की कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों (जरूरी सामान और सर्विस ले जाने वाली गाड़ियों को छोड़कर) के राजधानी में एंट्री पर बैन लागू है, इसलिए सीमाओं पर चेकिंग की जा रही है। सीमाओं पर ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की सौ से ज़्यादा टीमें तैनात थीं। हालांकि, पुलिस टीमें मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर तैनात थीं, लेकिन लोग दूसरे रास्तों से भी दिल्ली में घुस रहे थे।

शुक्रवार को भी पश्चिमी दिल्ली के द्वारका के सेक्टर-9, सेक्टर-6 और सेक्टर-20 के पेट्रोल पंपों पर गुरुवार की तरह ही भारी भीड़ देखी गई। तीनों जगहों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें देखी गईं। प्रशासन नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है और स्कैनिंग और साउंड बॉक्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुरंत चेक कर रहा है कि गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड है या एक्सपायर हो गया है। शुक्रवार को, जिन ड्राइवरों के सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए थे, वे पहले पेट्रोल पंप परिसर में बने पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर गए।

लोगों को अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लगभग आधे घंटे तक लाइन में खड़ा देखा गया और नया सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वे अपनी टंकी भरवाने गए, खासकर सेक्टर 9 और सेक्टर 20 के PUC सेंटरों पर। द्वारका गुरुग्राम के पास होने के कारण, इस रूट पर चलने वाले ड्राइवर अक्सर इन पेट्रोल पंपों का इस्तेमाल करते हैं। साउथ दिल्ली के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर भी ऐसी ही स्थिति थी, जहां लगातार दूसरे दिन भी वैलिड PUC सर्टिफिकेट के बिना फ्यूल नहीं दिया गया।

पेट्रोल पंपों पर लोकल पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के टिकट चेकर तैनात थे। इस बीच, कालिंदी कुंज टोल प्लाजा पर, नोएडा से आने वाली जिन गाड़ियों को इजाजत नहीं थी, उन्हें वापस भेज दिया गया। पहले दिन लगभग 200 गाड़ियों को वापस भेजा गया, जबकि दूसरे दिन यह संख्या लगभग 100 थी। टोल कर्मचारियों के अनुसार, ड्राइवरों को अब नियमों के बारे में पता चल गया है और वे ऐसी गाड़ियों के साथ दिल्ली में आने से बच रहे हैं।

फरीदाबाद-दिल्ली रूट पर बदरपुर टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की चेकिंग के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ऐसी गाड़ियों को वापस भेज रही है। इसी तरह, फरीदाबाद में बॉर्डर से 300 मीटर पहले, हरियाणा पुलिस भी BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा न करने वाली गाड़ियों को रोक रही है और उन्हें टोल प्लाजा के पास यू-टर्न से वापस भेज रही है। पहले दिन 34 गाड़ियों को वापस भेजा गया, जबकि दूसरे दिन लगभग 20 गाड़ियों को वापस भेजा गया।

ईस्ट दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के जवान दूसरे दिन भी गाजीपुर, अप्सरा और चिल्ला बॉर्डर पर तैनात रहे। वे BS-6 एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे की गाड़ियों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आने से रोक रहे हैं। इन गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका जा रहा है। इससे बॉर्डर पर ट्रैफिक भी धीमा हो रहा है। नेशनल हाईवे पर गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ऐसा नहीं हो रहा है, और वहां गाड़ियों को रोकना खतरनाक होगा।