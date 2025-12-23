डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह बने AICTE के कार्यवाहक चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के चेयरमैन पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एआइसीटीई के वर्तमान चेयरमैन प्रो. टीजी. सीताराम का कार्यकाल 20 दिसंबर 2025 को पूरा होने के बाद उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था।

इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत प्रो. योगेश सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति नियमित चेयरमैन की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

प्रो. योगेश सिंह अक्टूबर 2021 से दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और उन्हें एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है। इससे पहले वे नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। अगस्त 2023 में उन्हें स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।