संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद पर प्रिया कपूर बोलीं-संजय की वसीयत पर शक की कोई वजह नहीं
प्रिया कपूर ने अपने पति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें संजय की वसीयत पर किसी भी तरह का संदेह नहीं है। कपूर परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बीच प्रिया का यह बयान महत्वपूर्ण है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से दायर याचिका का प्रिया कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया। संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि पति संजय कपूर द्वारा अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति देने में शक की कोई बात नहीं है।
वकीलों ने जान-बूझकर छिपाई बात
प्रिया ने कहा कि संजय कपूर के पिता भी अपनी संपत्ति अपनी पत्नी को दी थी और सालों से परिवार में यह एक अच्छी परंपरा रही है।
न्यायमूर्ति ज्याेति सिंह की पीठ के समक्ष राजीव नायर ने जोर देकर कहा कि करिश्मा कपूर ने ही संजय कपूर की वसीयत पर शक पैदा किया है क्योंकि उनके वकीलों ने जान-बूझकर गवाहों और एग्जीक्यूटर के बीच ईमेल एक्सचेंज नहीं दिखाए।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप दस्तावेज ठीक से दिखाते हैं, तो कुछ भी शक वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वसीयत उनकी मुवक्किल की कस्टडी में है और उन्हाेंने इसे एग्जीक्यूटर श्रद्धा सूरी मारवाह को सौंप दिया है।
क्या है पूरा मामला?
करिश्मा कपूर के दो बच्चों ने पिता संजय कपूर की वसीयत को चुनौती दी है। दोनों ने सौतेली मां प्रिया कपूर पर संजय कपूर की वसीयत में जालसाजी करने और संपत्ति पर पूरा कंट्रोल पाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 में हुई थी और 2016 में उनका तलाक हो गया था। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बाद में संजय ने प्रिया से शादी कर ली थी।
