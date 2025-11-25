दिल्ली में शिक्षिकाओं को वॉट्सएप पर अश्लील मैसेज: प्रिंसिपल निलंबित, नगर निगम की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। वाट्सएप ग्रुप पर शिक्षिकाओं को अभद्र संदेश भेजने वाले प्रिंसिपल अवधेश महतो को नगर निगम ने निलंबित कर दिया है। निगम ने चार दिन पहले प्रिंसिपल का किशनगढ़ निगम स्कूल से सुल्तानपुरी एमसीपीएस सी-6 ब्लॉक-दो रोहिणी जोन स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल के खिलाफ अभी जांच चल रही है।

सोमवार को नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी (शिक्षा) की ओर से जारी किए आदेश में रोहिणी जोन के सुल्तानपुरी एमसीपीएस सी-6 ब्लाक-दो में तैनात प्रिंसिपल अवधेश महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभाग ने यह कार्रवाई डीएमसी सर्विस रेगुलेशन 1959 के तहत निलंबन किया गया है।