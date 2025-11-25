दिल्ली में शिक्षिकाओं को वॉट्सएप पर अश्लील मैसेज: प्रिंसिपल निलंबित, नगर निगम की कार्रवाई
शिक्षिकाओं को वॉट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में नगर निगम ने एक प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई, जिसमें आरोपों को सही पाया गया। निगम प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। वाट्सएप ग्रुप पर शिक्षिकाओं को अभद्र संदेश भेजने वाले प्रिंसिपल अवधेश महतो को नगर निगम ने निलंबित कर दिया है। निगम ने चार दिन पहले प्रिंसिपल का किशनगढ़ निगम स्कूल से सुल्तानपुरी एमसीपीएस सी-6 ब्लॉक-दो रोहिणी जोन स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल के खिलाफ अभी जांच चल रही है।
सोमवार को नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी (शिक्षा) की ओर से जारी किए आदेश में रोहिणी जोन के सुल्तानपुरी एमसीपीएस सी-6 ब्लाक-दो में तैनात प्रिंसिपल अवधेश महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभाग ने यह कार्रवाई डीएमसी सर्विस रेगुलेशन 1959 के तहत निलंबन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि किशनगढ़ निगम स्कूल में अपनी तैनाती के दौरान अवधेश महतो पर स्कूल के वाट्सएप ग्रुप में अभद्र संदेश भेजने का आरोप लगा था। इसके बाद शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने उप निदेशक (शिक्षा) को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। वर्मा ने आरोपित प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई में देरी को लेकर सवाल उठाया था।
