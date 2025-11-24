दूध में बेहोशी की दवा... फिर हथौड़े से कुचला, प्रेग्नेंट बहू ने प्रॉपर्टी के लालच में किया खौफनाक मर्डर

Language
    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:45 PM (IST)

    एक गर्भवती बहू ने संपत्ति के लालच में अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने पहले दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर सास को पिलाई, फिर हथौड़े से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    एक गर्भवती बहू ने संपत्ति के लालच में अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। बाएं साइड में मृतका नसरीन बेगम की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वजीराबाद इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। प्रॉपर्टी के लालच में पांच महीने की प्रेग्नेंट बहू ने अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले उसने सास के दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया, फिर बेहोश होने पर हथौड़े से कई वार किए। इसके अलावा, पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने शव पर केरोसिन डालकर आग लगा दी।

    मृतका की पहचान 65 साल की नसरीन बेगम के रूप में हुई है। क्राइम सीन और FSL ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घटना के समय मौजूद बहू आफरीन से पूछताछ की तो वह बार-बार बयान बदल रही थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला ने लूटपाट का सीन भी बनाया, लेकिन बाद में टूट गई और हत्या कबूल कर ली। पुलिस ने घर से वारदात में इस्तेमाल खून से सना हथौड़ा भी बरामद कर लिया है।

    फिलहाल, आफरीन को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर राजा बंथिया के मुताबिक, नसरीन अपने परिवार के साथ वजीराबाद के संगम विहार में रहती थी। उसके पति इश्तियाक की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसके परिवार में चार बेटे हैं, रेहान, अदनान, सलमान और रिजवान।

    रेहान अपने परिवार के साथ इंद्रलोक में रहता है। संगम विहार वाले घर में अदनान ग्राउंड फ़्लोर पर, सलमान और उसकी पत्नी सेकंड फ्लोर पर और सरकारी स्कूल में टीचर रिजवान अपनी मां के साथ फर्स्ट फ़्लोर पर रहता था। सलमान और आफरीन की शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी।

    पुलिस के मुताबिक, 19 नवंबर की सुबह घर के फर्स्ट फ़्लोर पर आग लगने की खबर मिली। जब टीम पहुँची, तो पड़ोस के घर के लोग अंदर घुसकर आग बुझा चुके थे। घर में एक बिस्तर पर एक बुज़ुर्ग महिला की पूरी तरह जली हुई लाश मिली। बुज़ुर्ग महिला के अलावा उनकी बहू आफ़रीन भी सेकंड फ़्लोर पर थी।

    पुलिस ने जब बहू से पूछताछ की, तो उसने बताया कि चार बदमाश घर में घुसे थे, उसके साथ मारपीट की और फिर लूटपाट की। घटना के दौरान वह बेहोश हो गई। अपराधियों ने घर में आग लगा दी और भाग गए। क्राइम टीम और FSL ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद बहू आफरीन से पूछताछ की गई।

    उसके व्यवहार से पुलिस को शक हुआ। आस-पास के इलाके के CCTV फुटेज भी देखे गए, जिसमें घर में कोई अंदर नहीं आया दिखा। जब आफरीन से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपनी सास की हत्या करना कबूल कर लिया।

    उसने बताया कि उसकी सास अपने छोटे बेटे रिजवान के साथ रहती थी और अक्सर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने की बात करती थी। डर के मारे उसने हथौड़े से मारकर अपनी सास की हत्या कर दी और बाद में लाश जला दी। पूछताछ के बाद आफरीन को गिरफ्तार कर लिया गया।

    रिजवान की शादी 7 जनवरी को तय थी। खबरों के मुताबिक, उसके छोटे बेटे रिजवान की अगले साल शादी होनी थी। उसकी मां नसरीन शादी की तैयारियों में बिज़ी थीं, कपड़े और ज्वेलरी की शॉपिंग कर रही थीं। आफरीन अपनी मां की तैयारियों को लेकर बहुत परेशान थी और सबसे पहले उसने सारे नए कपड़े बिस्तर पर रख दिए और उन पर केरोसीन डालकर उन्हें भी लाश के साथ आग लगा दी।