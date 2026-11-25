जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। प्रीत विहार इलाके में एक कैफे में 22 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात के बाद पुलिस ने कैफे को सील कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया है।

तीन अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़िता व आरोपित कड़कड़डूमा के एक कैफे में काम करते हैं। पार्टी करने प्रीत विहार क्षेत्र के कैफे में गए थे। प्रीत विहार थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

सुबह करीब 3:30 बजे पार्टी कर सभी कैफे से निकले पुलिस के अनुसार पीड़िता सोमवार रात करीब एक बजे अपने छह सहकर्मियों के साथ प्रीत विहार स्थित एक कैफे में पार्टी करने गई थी। पार्टी में पीड़िता के अलावा दो अन्य महिलाएं वा चार युवक शामिल थे। वहां सभी ने पहले शराब पी। इसके बाद सुबह करीब 3:30 बजे पार्टी कर सभी कैफे से निकले।

युवती ने आरोप लगाया कि दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाकी लोगों पर आरोपितों का साथ देने का आरोप लगाया। जांच में पता चला कि जिस कैफे में वारदात हुई है, वह सोमवार रात को करीब 11 बजे बंद हाे गया था।