जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। खजूरी थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के बाहर नौवीं कक्षा के छात्र ने दसवीं कक्षा के छात्र पर चाकू से चार वार कर दिए। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि करीब 15 दिन पहले दसवीं कक्षा के छात्र ने एक अन्य छात्र की कैप फाड़ दी थी। इसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी का बदला लेने के लिए बुधवार दोपहर नौवीं कक्षा के छात्र ने स्कूल के बाहर दसवीं के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपित छात्र को पकड़ लिया है। मामले में जांच की जा रही है।