दिल्ली में पुलिस की वर्दी में डकैती, तीन कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजस्थान के श्रीगंगानगर में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गिरोह के तीन कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो फिल्मी अंदाज में पुलिस की वर्दी पहनकर हथियारबंद डकैती करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब निवासी बलजिंदर सिंह, सरवजीत और निहाल विहार निवासी सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है।

बलजिंदर देश भर में दर्ज 52 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और उसे मकोका के तहत पहले भी सजा हो चुकी है। राजस्थान पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा के अनुसार, 18 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे पुलिस की वर्दी पहने और लाल बत्ती लगी पुलिस जिप्सी में सवार छह अज्ञात हथियारबंद लुटेरे श्रीगंगानगर स्थित गुरचरण सिंह के घर में जबरन घुस आए। हमलावरों ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को बंदूक की नोक पर धमकाया और घर के अंदर अलमारियों की तलाशी लेने लगे। इस बीच, शिकायतकर्ता किसी तरह भागने में कामयाब रहा और चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया। इस पर, आरोपी एक मोबाइल फोन और कुछ कीमती सामान चुराकर मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान, राजस्थान पुलिस को एक फर्जी पहचान के तहत सब्सक्राइब किए गए मोबाइल नंबर की पहचान हुई, जो बाद में बंद पाया गया। टावर लोकेशन के विश्लेषण से पता चला कि मोबाइल फोन पहले दिल्ली के किसी स्थान पर लॉक था। चूंकि मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम को मामला सौंपा गया।