    दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़, अपराधी के पैर में लगी गोली

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल था। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है।

    बाहरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले में गुरुवार देर रात नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के बवाना में पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल, कारतूस और एक स्कूटर बरामद किया है।

    बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा को सूचना मिली थी कि एक बदमाश काले रंग के स्कूटर पर हथियार लेकर किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है।
    सूचना मिलने पर स्पेशल स्टाफ की टीम बदमाश की तलाश में निकल पड़ी।

    मुठभेड़ के दौरान, टीम ने नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के बवाना जी ब्लॉक इलाके में एक काले रंग के स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति को आते देखा। टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया। स्कूटर सवार बदमाश ने स्पेशल स्टाफ की टीम पर दो राउंड फायरिंग की। आत्मरक्षा में टीम ने तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश के दाहिने पैर में लगी।

    आरोपी की पहचान बवाना के जेजे कॉलोनी निवासी आफताब आलम उर्फ अत्ती के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी स्नैचिंग, डकैती और हत्या के कई मामलों में शामिल रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।