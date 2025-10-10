दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़, अपराधी के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले में गुरुवार देर रात नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के बवाना में पुलिस और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल, कारतूस और एक स्कूटर बरामद किया है।

बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा को सूचना मिली थी कि एक बदमाश काले रंग के स्कूटर पर हथियार लेकर किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है।

सूचना मिलने पर स्पेशल स्टाफ की टीम बदमाश की तलाश में निकल पड़ी।

मुठभेड़ के दौरान, टीम ने नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के बवाना जी ब्लॉक इलाके में एक काले रंग के स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति को आते देखा। टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया। स्कूटर सवार बदमाश ने स्पेशल स्टाफ की टीम पर दो राउंड फायरिंग की। आत्मरक्षा में टीम ने तीन राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश के दाहिने पैर में लगी।