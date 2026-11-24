संजय कुमार, बाहरी दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने एक घोषित अपराधी (पीओ) को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान राजेश (40) निवासी मुकुंदपुर दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपित लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था।

पुलिस के अनुसार, राजेश भलस्वा डेयरी थाने में दर्ज मामले में अदालत द्वारा घोषित अपराधी करार दिया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज था। आरोपित के खिलाफ पहले भी तीन आपराधिक मामलों में संलिप्तता सामने आ चुकी है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लोकेश्वरन आर. के मार्गदर्शन और एसीपी आपरेशंस दिनेश कुमार की निगरानी में एएटीएस प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम में एसआई राजेश, एएसआई संदीप और हेड कांस्टेबल अभिषेक खत्री शामिल रहे।