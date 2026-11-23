एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली, छठ की लंबी छुट्टी के बाद अब स्टूडेंट्स की फिर से बल्ले-बल्ले होने वाली है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल व राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कल यानी 24 नवंबर 2026 को छुट्टी का एलान किया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार 24 नवंबर 2026 के दिन का अवकाश गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रखा गया है।

राजधानी दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के लिए छुट्टी आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के स्कूली कैलेंडर में कल की छुट्टी गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के रूप में दर्ज है। ऐसे में दिल्ली के स्कूलों में भी 24 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे।