UP Holiday List 2027: यूपी में जनवरी से लेकर दिसंबर तक होने वाली छुट्टियों का एलान; जानें कब-कब रहेगा अवकाश
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 में आने वाले सभी त्योहारों, महापुरुषों की जयंती सहित सभी सार्वजनिक अवकाशों की लिस्ट जारी कर दी है। आप इस पेज डेट वाइज पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
HighLights
यूपी में 2027 में आने वाली सभी छुट्टियों की लिस्ट।
सार्वजनिक के साथ निर्बंधित छुट्टियों की लिस्ट भी करें चेक।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2027 के लिए सार्वजनिक हॉलिडे लिस्ट का एलान कर दिया गया है। 2027 में जहां होली पर 4 दिन की छुट्टी वहीं दिवाली पर 3 दिन का अवकाश रहेगा। इसके साथ ही विभिन्न पर्वों/ त्योहारों, महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में रहने वाली छुट्टियों का एलान भी कर दिया गया है ताकी पूरे साल किसी प्रकार की समस्या न हो और लोग पहले से ही अपना प्लान निर्धारित कर पाएं।
जनवरी 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक सार्वजनिक अवकाशों की लिस्ट
|क्र0सं0
|त्योहारों का नाम
|छुट्टी की डेट
|1
|मकर संक्रान्ति
|14 जनवरी, 2027
|2
|गणतंत्र दिवस
|26 जनवरी, 2027
|3
|संत रविदास जयंती
|20 फरवरी, 2027
|4
|महाशिवरात्रि
|06 मार्च, 2027
|5
|ईद-उल-फितर
|10 मार्च, 2027
|6
|होलिका दहन
|22 मार्च, 2027
|7
|होली
|23 मार्च, 2027
|8
|गुड फ्राईडे
|26 मार्च, 2027
|9
|डा०भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस
|14 अप्रैल, 2027
|10
|राम नवमी
|15 अप्रैल, 2027
|11
|महावीर जयन्ती
|19 अप्रैल, 2027
|12
|ईदुज्जुहा (बकरीद)
|17 मई, 2027
|13
|बुद्ध पूर्णिमा
|20 मई, 2027
|14
|मोहर्रम
|16 जून, 2027
|15
|स्वतंत्रता दिवस / ईद-ए-मिलाद / बारावफात
|15 अगस्त, 2027
|16
|रक्षा बन्धन
|17 अगस्त, 2027
|17
|जन्माष्टमी
|24 अगस्त, 2027
|18
|महात्मा गांधी जयन्ती
|02 अक्टूबर, 2027
|19
|दशहरा महानवमी
|08 अक्टूबर, 2027
|20
|विजयदशमी
|09 अक्टूबर, 2027
|21
|दीपावली
|29 अक्टूबर, 2027
|22
|गोवर्द्धन पूजा
|30 अक्टूबर, 2027
|23
|भैयादूज / चित्रगुप्त जयन्ती
|31 अक्टूबर, 2027
|24
|गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा
|14 नवम्बर, 2027
|25
|हजरत अली का जन्म दिवस
|12 दिसम्बर, 2027
|26
|क्रिसमस-डे
|25 दिसम्बर, 2027
वर्ष 2026 में आने वाले निर्बन्धित/Negotiable छुट्टियां की सूची
|
क्र०
|
त्योहारों का नाम
|
अवकाश की संख्या
|
छुट्टी की डेट
|
1
|
नव वर्ष दिवस
|
1
|
01 जनवरी, 2027
|
2
|
*शबे बरात / जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस
|
1
|
24 जनवरी, 2027
|
3
|
बसंत पंचमी
|
1
|
11 फरवरी, 2027
|
4
|
*जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार
|
1
|
05 मार्च, 2027
|
5
|
*ईद-उल-फितर
|
1
|
11 मार्च, 2027
|
6
|
होली
|
1
|
24 मार्च, 2027
|
7
|
ईस्टर सैटरडे
|
1
|
27 मार्च, 2027
|
8
|
ईस्टर मन्डे
|
1
|
29 मार्च, 2027
|
9
|
महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयन्ती
|
1
|
05 अप्रैल, 2027
|
10
|
चेटी चन्द
|
1
|
07 अप्रैल, 2027
|
11
|
चन्द्रशेखर जयंती
|
1
|
17 अप्रैल, 2027
|
12
|
परशुराम जयन्ती
|
1
|
08 मई, 2027
|
13
|
लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती
|
1
|
09 मई, 2027
|
14
|
*ईदुज्जुहा (बकरीद)
|
1
|
18 मई, 2027
|
15
|
*मोहर्रम
|
1
|
15 जून, 2027
|
16
|
*चेहल्लुम
|
1
|
25 जुलाई, 2027
|
17
|
अनन्त चतुर्दशी
|
1
|
14 सितम्बर, 2027
|
18
|
विश्वकर्मा पूजा
|
1
|
17 सितम्बर, 2027
|
19
|
महाराजा अग्रसेन जयन्ती
|
1
|
30 सितम्बर, 2027
|
20
|
दशहरा (महाष्टमी)
|
1
|
07 अक्टूबर, 2027
|
21
|
नरक चतुर्दशी
|
1
|
28 अक्टूबर, 2027
|
22
|
सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती
|
1
|
31 अक्टूबर, 2027
|
23
|
छठ पूजा पर्व
|
1
|
04 नवम्बर, 2027
|
24
|
वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस
|
1
|
16 नवम्बर, 2027
|
25
|
*हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह० का उर्स
|
1
|
05 दिसम्बर, 2027
|
26
|
चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस
|
1
|
23 दिसम्बर, 2027
|
27
|
क्रिसमस ईव
|
1
|
24 दिसम्बर, 2027
आपको बता दें कि सार्वजनिक अवकाशों के अलावा कई छुट्टियां ऐसी रहेंगी जो निर्बंधित रहेंगी। ये छुट्टियां ऐसी होती हैं जिनमें ऑफिस या स्कूल अपने अनुसार छुट्टी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इन छुट्टियों की लिस्ट निम्नलिखित है-
इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के साथ ही उनके माता-पिता अपने प्लान बना सकते हैं। अगर वे कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं आप छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए अभी से प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होगा।