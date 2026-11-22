एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2027 के लिए सार्वजनिक हॉलिडे लिस्ट का एलान कर दिया गया है। 2027 में जहां होली पर 4 दिन की छुट्टी वहीं दिवाली पर 3 दिन का अवकाश रहेगा। इसके साथ ही विभिन्न पर्वों/ त्योहारों, महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में रहने वाली छुट्टियों का एलान भी कर दिया गया है ताकी पूरे साल किसी प्रकार की समस्या न हो और लोग पहले से ही अपना प्लान निर्धारित कर पाएं।

जनवरी 2027 से लेकर दिसंबर 2027 तक सार्वजनिक अवकाशों की लिस्ट क्र0सं0 त्योहारों का नाम छुट्टी की डेट 1 मकर संक्रान्ति 14 जनवरी, 2027 2 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2027 3 संत रविदास जयंती 20 फरवरी, 2027 4 महाशिवरात्रि 06 मार्च, 2027 5 ईद-उल-फितर 10 मार्च, 2027 6 होलिका दहन 22 मार्च, 2027 7 होली 23 मार्च, 2027 8 गुड फ्राईडे 26 मार्च, 2027 9 डा०भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस 14 अप्रैल, 2027 10 राम नवमी 15 अप्रैल, 2027 11 महावीर जयन्ती 19 अप्रैल, 2027 12 ईदुज्जुहा (बकरीद) 17 मई, 2027 13 बुद्ध पूर्णिमा 20 मई, 2027 14 मोहर्रम 16 जून, 2027 15 स्वतंत्रता दिवस / ईद-ए-मिलाद / बारावफात 15 अगस्त, 2027 16 रक्षा बन्धन 17 अगस्त, 2027 17 जन्माष्टमी 24 अगस्त, 2027 18 महात्मा गांधी जयन्ती 02 अक्टूबर, 2027 19 दशहरा महानवमी 08 अक्टूबर, 2027 20 विजयदशमी 09 अक्टूबर, 2027 21 दीपावली 29 अक्टूबर, 2027 22 गोवर्द्धन पूजा 30 अक्टूबर, 2027 23 भैयादूज / चित्रगुप्त जयन्ती 31 अक्टूबर, 2027 24 गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा 14 नवम्बर, 2027 25 हजरत अली का जन्म दिवस 12 दिसम्बर, 2027 26 क्रिसमस-डे 25 दिसम्बर, 2027 वर्ष 2026 में आने वाले निर्बन्धित/Negotiable छुट्टियां की सूची क्र० त्योहारों का नाम अवकाश की संख्या छुट्टी की डेट 1 नव वर्ष दिवस 1 01 जनवरी, 2027 2 *शबे बरात / जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस 1 24 जनवरी, 2027 3 बसंत पंचमी 1 11 फरवरी, 2027 4 *जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार 1 05 मार्च, 2027 5 *ईद-उल-फितर 1 11 मार्च, 2027 6 होली 1 24 मार्च, 2027 7 ईस्टर सैटरडे 1 27 मार्च, 2027 8 ईस्टर मन्डे 1 29 मार्च, 2027 9 महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयन्ती 1 05 अप्रैल, 2027 10 चेटी चन्द 1 07 अप्रैल, 2027 11 चन्द्रशेखर जयंती 1 17 अप्रैल, 2027 12 परशुराम जयन्ती 1 08 मई, 2027 13 लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती 1 09 मई, 2027 14 *ईदुज्जुहा (बकरीद) 1 18 मई, 2027 15 *मोहर्रम 1 15 जून, 2027 16 *चेहल्लुम 1 25 जुलाई, 2027 17 अनन्त चतुर्दशी 1 14 सितम्बर, 2027 18 विश्वकर्मा पूजा 1 17 सितम्बर, 2027 19 महाराजा अग्रसेन जयन्ती 1 30 सितम्बर, 2027 20 दशहरा (महाष्टमी) 1 07 अक्टूबर, 2027 21 नरक चतुर्दशी 1 28 अक्टूबर, 2027 22 सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती 1 31 अक्टूबर, 2027 23 छठ पूजा पर्व 1 04 नवम्बर, 2027 24 वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस 1 16 नवम्बर, 2027 25 *हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह० का उर्स 1 05 दिसम्बर, 2027 26 चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस 1 23 दिसम्बर, 2027 27 क्रिसमस ईव 1 24 दिसम्बर, 2027 आपको बता दें कि सार्वजनिक अवकाशों के अलावा कई छुट्टियां ऐसी रहेंगी जो निर्बंधित रहेंगी। ये छुट्टियां ऐसी होती हैं जिनमें ऑफिस या स्कूल अपने अनुसार छुट्टी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इन छुट्टियों की लिस्ट निम्नलिखित है- इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के साथ ही उनके माता-पिता अपने प्लान बना सकते हैं। अगर वे कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं आप छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए अभी से प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होगा।