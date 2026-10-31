दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, प्रयागराज-कानपुर होते हुए पहुंचेगी काशी; PM मोदी बोले- ऐतिहासिक दिन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को काशी (वाराणसी) और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुभारंभ को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन दिल्ली और काशी के बीच रेल यात्रा करने वालों के लिए समय की बचत के साथ बेहतर अनुभव प्रदान करेगी।

यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली और काशी के बीच रेल यात्रा करने वालों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। काशी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से समय की बचत के साथ ही उनका अनुभव बेहतर होने वाला है। आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित यह देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है।'