1 नवंबर से गाजियाबाद के लाखों वाहनों की दिल्ली में नो-एंट्री, लोग बोले- गाड़ियों के इंजन ठीक; फिर प्रतिबंध क्यों?

दोपहिया वाहनों के भी प्रतिबंध के दायरे में आने से कम खर्च में सफर करने वाले लोगों के सामने भी मुश्किल खड़ी होगी। हालांकि, इन नए नियमों से दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छूट दी गई है।

2017 में कार ली थी, मेरी कार का इंजन एकदम बेहतर है। दिल्ली जाने में आसानी हो इसलिए कार खरीदी थी, लेकिन प्रतिबंध लागू होने से उन्हें मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आखिर प्रदूषण क्या सिर्फ वाहनों से ही फैलता है, उसके लिए और भी तो कारण जिम्मेदार है, उन पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। - गौरव शर्मा, निवासी राजनगर एक्सटेंशन

ऐड एजेंसी के काम में बहुत ज्यादा इधर-उधर जाना पड़ता है, लेकिन सरकार की ये वाहनों को लेकर नई नियमावली केवल परेशान करने का जरिया है। इससे रोजाना आने-जाने में अतिरिक्त समय लगेगा और परेशानी भी बढ़ेगी। प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी है। लेकिन इसके साथ लोगों की सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए। - स्वप्निल, वसुंधरा निवासी

दिल्ली में बीएस-6 से नीचे के डीजल मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से गाजियाबाद के करीब 90 प्रतिशत मालवाहक वाहन प्रभावित होंगे। इससे ट्रांसपोर्टरों पर लोन की किस्तों का बोझ बढ़ेगा और चालकों की आजीविका पर संकट आएगा। माल की आपूर्ति प्रभावित होने से महंगाई और कालाबाजारी बढ़ने की आशंका है। - आशीष मैत्रेय, अध्यक्ष, गाजियाबाद महानगर गुड्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन

यह भी पढ़ें- 1 नवंबर से इन वाहनों की दिल्ली में No Entry! किसे अनुमति और किस पर लगी रोक? चालकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी



