दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर मिलेगी नई सुविधा, अब स्क्रीन पर दिखेगा किस कोच में कितनी भीड़

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब ट्रेन में कम भीड़ वाला कोच चुनने के लिए अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने मैजेंटा लाइन के बाद अब पिंक लाइन (मजलिस पार्क-शिव विहार) पर भी रीयल-टाइम कोच आक्यूपेंसी स्टेटस दिखाने की सुविधा शुरू कर दी है।

इसके तहत प्लेटफार्म पर लगी यात्री सूचना डिस्प्ले स्क्रीन पर ट्रेन के आने से ठीक पहले उसके सभी छह कोच में यात्रियों की संख्या के आधार पर भीड़ का अनुमानित प्रतिशत प्रदर्शित होगा। यात्रियों को मिलेगा फायदा इस सुविधा से यात्रियों को ट्रेन आने से पहले ही पता चल सकेगा कि कौन सा कोच ज्यादा भरा है और किसमें अपेक्षाकृत कम भीड़ है। इससे वे उसी हिसाब से प्लेटफार्म पर अपनी जगह चुनकर ट्रेन में सवार हो सकेंगे। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में यात्रियों को इसका अधिक फायदा मिलने की उम्मीद है।