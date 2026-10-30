दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर 'रियल-टाइम कोच ऑक्यूपेंसी' सुविधा शुरू, प्लेटफॉर्म पर मिलेगी कोच में भीड़ की जानकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की ओर से पिंक लाइन को और ज्यादा सुचारु बनाने के लिए 'रियल-टाइम कोच ऑक्यूपेंसी स्टेटस' दिखाने की सुविधा शुरू की है। इससे पहले मैजेंटा लाइन पर कोच में यात्रियों की संख्या की जानकारी दी जाती थी।

मैजेंटा लाइन पर 'रियल-टाइम कोच ऑक्यूपेंसी' की जानकारी देने की सफल शुरुआत के बाद, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अब पिंक लाइन के स्टेशनों पर भी हर कोच में यात्रियों की संख्या दिखाने की सुविधा शुरू कर दी है। एक कोच पर नहीं बढ़ता यात्रियों का भार मैजेंटा लाइन के प्लेटफॉर्म पर लगा 'पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम' 2022 से ही हर कोच में यात्रियों की संख्या की रियल-टाइम जानकारी दिखा रहा है। इसकी मदद से यात्रियों को यह तय करने में आसानी होती है कि उन्हें किस कोच में चढ़ना चाहिए, और इससे सभी कोचों में यात्रियों का भार भी बेहतर तरीके से बंट जाता है।

कैसे काम करता है यह सिस्टम? DMRC ने अब पिंक लाइन पर भी यही सुविधा शुरू कर दी है। यह सिस्टम कोचों में लगे 'लोड सेंसर' का इस्तेमाल करता है, जो हर कोच के मौजूदा वजन को मापते हैं और उसकी तुलना कोच के खाली वजन से करते हैं।

इस डेटा के आधार पर, हर कोच में यात्रियों की संख्या का अनुमानित प्रतिशत निकाला जाता है। ट्रेन के आने से कुछ समय पहले, प्लेटफॉर्म पर लगी PIDS स्क्रीन पर यह जानकारी देने लगती है। लाइन-7 एक सर्कुलर लाइन है, इसलिए इसमें डेटा को आपस में जोड़ना काफी चुनौतीपूर्ण था।

'रियल-टाइम कोच ऑक्यूपेंसी' से यात्रियों का क्या फायदा? सही कोच चुनने में मदद: यात्री पहले से ही पता लगा सकते हैं कि किस कोच में कम भीड़ है और प्लेटफॉर्म पर उसी तरफ जा सकते हैं। इससे उन्हें बहुत ज्यादा भीड़ वाले कोचों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती।