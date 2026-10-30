5 से 20 नवंबर तक पूरे दिल्ली-NCR में निर्माणकार्य रहेंगे बंद, CAQM आज जारी करेगा आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) का दौरा करते हुए बड़ी घोषणा की है।

उन्होंने घोषणा की है कि 5 से 20 नवंबर तक पूरे एनसीआर में निर्माण एवं विध्वंस कार्य संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी।

इस घोषणा से संबंधित आदेश आज ही CAQM की ओर से जारी हो जाएंगे।

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