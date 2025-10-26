पीएम मोदी वासुदेव घाट पर उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य, कांग्रेस ने कहा- बिहार चुनाव में लेना चाहते हैं फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वासुदेव घाट पर सूर्य को अर्घ्य देंगे, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वे बिहार चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी धार्मिक आयोजनों का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि यह दौरा पूरी तरह से धार्मिक है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने छठ महापर्व का प्रधानमंत्री के वासुदेव घाट पर आने के कार्यक्रम को राजनीतिक अवसरवादिता बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम का वासुदेव घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के समय जाना सीधे तौर पर बिहार चुनावों में फायदा लेने से जुड़ा है।
यादव ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता भी इस घाट की सफाई व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर इसीलिए चिंतित है क्योंकि उन्होंने बीते आठ माह में घोषणाओं के सिवाय दिल्ली वालाें के हित में कोई काम नहीं किया।
यादव ने कहा कि दिल्ली में 30 प्रतिशत आबादी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छतीसगढ़ के पूर्वांचल भाई बहनों की है। इन्होंने भाजपा को एक मौका दिया लेकिन भाजपा की दिल्ली सरकार उनके साथ दोहरा खेल खेल रही है। एक भी नया छठ घाट नही बनाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार सरकार ने जो 1100 घाट बनाए थे, उन्हीं की मरम्मत और साज सज्जा करके अपनी मोहर लगा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वाचंल वासियों के प्रति सहानुभूति दिखाने की होड़ में हो रही आम आदमी पार्टी और भाजपा की नूरा कुश्ती भी साफ उजागर हो रही है।
