दिल्ली में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पिटबुल ने किया अटैक, कान काटकर कर दिया अलग
दिल्ली के प्रेम नगर में एक दर्दनाक घटना में, एक पिटबुल कुत्ते ने गली में खेल रहे 6 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुत्ते ने बच्चे का कान काट दिया और उसे कई जगह जख्मी कर दिया। पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, और बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। प्रेमनगर-3 के विनय एन्क्लेव में गली में खेल रहे छह वर्षीय बच्चे पर पालतू पिटबुल कुत्ते ने हमला कर बुरी तरीके से घालय कर दिया। पिटबुल बच्चे को लगभग 20 सेकेंड तक काटता और घसीटता रहा। कुत्ता इस कदर हिंसक था कि दो लोग बच्चे को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पिटबुल बच्चे पर लगातार हमला करता रहा। इस हमले में बच्चे का एक कान कटकर अलग हो गया और बच्चे के सिर पर भी कई जख्म हो गए।
इस बीच, पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के 20-22 घंटे बाद नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़ने पहुंची। आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह पिटबुल दो बच्चों और दो पशुओं पर भी हमला कर चुका है।
रौंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना रविवार दोपहर बाद साढ़े तीन बजे की है। बच्चे का नाम देवांश (6) है। बताया जाता है कि बच्चा अपने घर से कुछ दूरी पर गली में खेल रहा था। इसी दौरान बच्चा गेंद लेने बढ़ा तो मकान से पिटबुल तेजी से बाहर निकला और सीधा बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़वाने के लिए एक महिला और एक व्यक्ति ने प्रयास किया, लेकिन कुत्ता बच्चे को घसीटता रहा और काटता रहा।
शख्स ने बच्चे के पैर पकड़कर खींचा और महिला ने अपने कुत्ते को पकड़ा। घायल बच्चे को उपचार के लिए रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल पहुंचे। बाद में बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां घायल बच्चे का उपचार जारी है। फिलहाल घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है।
पुलिस ने बताया कि गली में खेलते बच्चे पर राजेश पाल निवासी विनय एन्क्लेव, प्रेम नगर-3 के पिटबुल कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में, बच्चे को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसका दाहिना कान भी कट गया। पीड़ित बच्चे के पिता दिनेश के बयान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 291/125(b) (जो 289/338 IPC से जुड़ा है) के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपित व्यक्ति राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिटबुल डेढ़ साल पहले राजेश पाल का बेटा सचिन लेकर आया था। सचिन हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद है।
