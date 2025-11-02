CM रेखा गुप्ता का एलान, 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' लॉन्च; बार-बार टिकट लेने की झंझट खत्म

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ लॉन्च करेगी। यह एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। इस नई योजना के तहत, 12 वर्ष से अधिक आयु की बेटियां, बहनें और माताएं अब राजधानी भर में मुफ्त यात्रा का आनंद ले सकेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट पर यह घोषणा की।

उन्होंने लिखा कि यह पहल दिल्ली में महिलाओं के लिए यात्रा को आसान बनाने, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और नारी शक्ति को अधिक सुविधाएं और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में शहर के गैर-अनुरूप क्षेत्रों में संचालित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह सुधार लंबित है जो शहर के हजारों बच्चों के लिए शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को बहाल करता है।

इस निर्णय के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जो लंबे समय से गैर-अनुरूप क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों से या पिछली सरकारों के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के कारण अभी तक शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अब दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।