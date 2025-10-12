आ गई तारीख! इस दिन से शुरू हो सकती है DTC बस में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड की सुविधा
दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करना है, जिससे वे सुरक्षित महसूस करें। कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी और सरकार इसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बस में यात्रा करने वाली जो महिलाएं पिंक कार्ड के इंतजार में हैं, उन्हें भैया दूज से यह सुविधा मिल सकती है। उन्हें बसों में यात्रा करने के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड दिया जाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन विभाग को इस योजना पर काम तेज करने का निर्देश दिया है।
2019 में भैया दूज पर डीटीसी बसों में महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा के लिए पिंक टिकट की सुविधा शुरू की गई थी । अब टिकट की जगह डिजिटल कार्ड बनाने की तैयारी है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि भैया दूज पर इसे लच कर दिया जाए।
पिंक कार्ड आजीवन वैध रहेगा, जिससे महिलाओं के लिए बिना किसी प्रतिबंध के कभी भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना आसान हो जाएगा। उपयोग से पहले कार्ड को डीटीसी की स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) के माध्यम से सक्रिय करना होगा। डीटीसी द्वारा सीधे कोई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
पंजीकरण पूरी तरह से डीटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा और कार्ड केवल चयनित बैंक द्वारा पूर्ण केवाईसी सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। नई पहल पिछली कागज-आधारित टिकट प्रणाली की जगह लेगी, जो एक स्थायी, व्यक्तिगत यात्रा पास होगा जिससे महिला यात्री दिल्ली सरकार की बसों में स्वतंत्र और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगी। स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदकों को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना अनिवार्य होगा।
