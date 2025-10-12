आ गई तारीख! इस दिन से शुरू हो सकती है DTC बस में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड की सुविधा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बस में यात्रा करने वाली जो महिलाएं पिंक कार्ड के इंतजार में हैं, उन्हें भैया दूज से यह सुविधा मिल सकती है। उन्हें बसों में यात्रा करने के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड दिया जाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन विभाग को इस योजना पर काम तेज करने का निर्देश दिया है।

2019 में भैया दूज पर डीटीसी बसों में महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा के लिए पिंक टिकट की सुविधा शुरू की गई थी । अब टिकट की जगह डिजिटल कार्ड बनाने की तैयारी है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि भैया दूज पर इसे लच कर दिया जाए।

पिंक कार्ड आजीवन वैध रहेगा, जिससे महिलाओं के लिए बिना किसी प्रतिबंध के कभी भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना आसान हो जाएगा। उपयोग से पहले कार्ड को डीटीसी की स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) के माध्यम से सक्रिय करना होगा। डीटीसी द्वारा सीधे कोई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।