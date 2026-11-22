जागरण संवददाता, नई दिल्ली। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर स्पाइसजेट की बिगड़ती वित्तीय और परिचालन स्थिति पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा के अनुसार, यह स्थिति केवल कॉरपोरेट मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों, कर्मचारियों, पायलटों और विमानन सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है।

डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा जवाब

वर्ष 2014 में लगभग 21 प्रतिशत घरेलू बाजार हिस्सेदारी रखने वाली स्पाइसजेट की हिस्सेदारी अक्टूबर 2026 में घटकर करीब 0.6 प्रतिशत रह गई है। पत्र में गंभीर नकदी संकट, विमानों की ग्राउंडिंग, पायलटों व अन्य कर्मचारियों के वेतन में महीनों की देरी, उड़ानों के रद्द होने और एयरपोर्ट व ईंधन कंपनियों के बकाया का उल्लेख किया गया है।

डीजीसीए ने भी 17 नवंबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है, जबकि एयरलाइन के बोर्ड ने 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। FIP ने दी चेतावनी एफआईपी ने चेताया कि वित्तीय तनाव से पायलटों में मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है, जिससे मानवीय त्रुटि का जोखिम बढ़ता है, वहीं रखरखाव और कलपुर्जों की उपलब्धता में देरी भी सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।