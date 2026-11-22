जागरण संवाददाता, सोनीपत। दहेज के लालच ने एक बार फिर दो परिवारों की खुशियों को ग्रहण लगा दिया। शहर के गांधी नगर के दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक दूल्हे पर दहेज में ब्रेजा गाड़ी न मिलने पर बात वापस ले जाने का आरोप लगा है।

दुल्हन पक्ष ने शादी की तैयारियों पर करीब 25 से 30 लाख रुपये खर्च कर दिए थे और 1200 लोगों के स्वागत का इंतजाम किया था। ऐन वक्त पर हुई इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों को तलब कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस में तैनात है दुल्हा गोहाना के गांधी नगर के युवक की शादी करीब छह महीने पहले सोनीपत के राम नगर की एमए व जेबीटी पास युवती से तय हुई थी। युवक 12वीं पास है और दिल्ली पुलिस में तैनात है। 19 नवंबर को गांधी नगर में दोनों की सगाई की रस्म धूमधाम से संपन्न हुई।

दुल्हन के पिता ने दहेज में देने के लिए करीब नौ लाख रुपये की आरा कार बुक करवाई थी। आरोप है कि सगाई के दौरान दूल्हे ने यह कहकर औरा कार लेने से इनकार कर दिया कि यह गाड़ी तो टैक्सी में चलती है और उसे दहेज में हर हाल में ब्रेजा गाड़ी ही चाहिए।

कम समय के कारण नहीं हो सकी बुकिंग दूल्हे की जिद के आगे झुकते हुए दुल्हन के पिता ने आनन-फानन में आरा कार की बुकिंग रद करवा दी। शादी में महज एक दिन का समय बचा होने के कारण ब्रेजा गाड़ी की तत्काल बुकिंग संभव नहीं हो पाई। दुल्हन पक्ष का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किए थे।

गाड़ी के अलावा दूल्हे, उसकी मां और भाई-भाभी को भी जेवर दिए जाने थे। मुरथल रोड स्थित एक वाटिका में 20 नवंबर को शादी का भव्य आयोजन रखा गया था, जहां 1200 मेहमानों के लिए भोजन तैयार था। दुल्हन के पिता का आरोप है कि शादी वाले दिन दूल्हा अपनी मां के साथ पहले सादे कपड़ों में वाटिका पहुंचा।