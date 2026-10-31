Helicopter Crash: पड़ोसी का दर्द छलका, बोले- जिंदादिल इंसान थे पायलट हिमांशु; कर्नल कहकर बुलाते थे लोग

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जोशीमठ में हुए हेलीकाप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट हिमांशु सभरवाल को उनके पड़ोसी राकेश ग्रोवर ने रौबदार और जिंदादिल इंसान बताया। उन्होंने कहा कि हिमांशु जब भी उनसे मिलते थे, माहौल खुशनुमा हो जाता था।

भले ही वह महीने में एक-आध बार ही शालीमार बाग आते थे, लेकिन उनसे हर मुलाकात यादगार रहती थी। हादसे में उनके निधन की खबर सुनकर मन बेहद दुखी है। बीएम-71, वेस्ट शालीमार बाग निवासी बिल्डर राकेश ग्रोवर ने बताया कि हिमांशु के माता-पिता पिछले करीब 35 वर्षों से बीएम-65 में रह रहे हैं। परिवार में उनके बुजुर्ग माता-पिता व छोटे भाई कुणाल सभरवाल दिल्ली में हैं। कुणाल सभरवाल पेशे से अधिवक्ता हैं और दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद हिमांशु के माता-पिता शालीमार बाग स्थित अपने घर से छोटे बेटे कुणाल के पास चले गए हैं। ग्रोवर के मुताबिक, हिमांशु के माता-पिता को एयरपोर्ट अथारिटी की ओर से भी बुलाया गया है।

पायलट हिमांशु का घर। फोटो: जागरण कर्नल के नाम से जाने जाते थे हिमांशु राकेश ग्रोवर ने बताया कि हिमांशु के पिता अक्सर उनके बेटे के सेना से जुड़े अनुभवों का जिक्र करते थे। उन्होंने बताया था कि हिमांशु पहले सेना में रहे थे और कैंट में सीओ के पद पर भी तैनात रहे थे।