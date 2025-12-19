NIA को लाल किला के बाहर हुए धमाके के संदिग्धों से पूछताछ करने की इजाजत, आरोपी नासिर बिलाल उगलेगा सच!

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट ने लाल किला के बाहर हुए ब्लास्ट के मामले में आरोपी डॉ. नासिर बिलाल मल्ला से पूछताछ के लिए NIA को सात दिन और दिए हैं।

इस बीच, कोर्ट ने मुख्य हमलावर उमर उल नबी को पनाह देने और मदद करने के आरोपी शोएब को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

चार दिन की NIA रिमांड खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चंदना की कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया।

NIA के मुताबिक, डॉ. नासिर बिलाल ने उमर उल नबी को पनाह देने, मदद करने और सबूत मिटाने में भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने उसे 9 दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। शोएब को हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।