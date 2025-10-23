IGI एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार, बैंकॉक से आए शख्स को कस्टम अधिकारियों ने पीछा करके पकड़ा
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों ने बैंकॉक से आए एक यात्री को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। यात्री ने ग्रीन चैनल पार किया था। जांच में उसके सामान से लगभग 3,000 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कस्टम्स ने गांजा जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है, ताकि तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों ने 20 अक्टूबर को बैंकॉक से आए एक यात्री को पकड़ा। यात्री ने कस्टम्स ग्रीन चैनल पार किया था, जिसके बाद उसका पीछा कर उसे रोका गया। सामान की जांच के दौरान, अधिकारियों ने छह पैकेट में हरे रंग का पदार्थ बरामद किया, जिसे हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) होने का संदेह है।
बरामद पदार्थ का कुल वजन लगभग 3,000 ग्राम (तीन किलो) बताया गया है। कस्टम्स अधिकारियों ने संदिग्ध गांजे को जब्त कर लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। यात्री से पूछताछ की जा रही है ताकि इस तस्करी के पीछे के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
दिल्ली कस्टम्स के अनुसार, यह कार्रवाई हवाई अड्डे पर बढ़ती सतर्कता और निगरानी का हिस्सा है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या यह पदार्थ व्यक्तिगत उपयोग के लिए था या बड़े पैमाने पर तस्करी का हिस्सा। मामले में आगे की जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी।
