Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के बादली मोड़ ओवरब्रिज पर आईं दरारें, यातायात हुआ प्रभावित

    By Shamse Alam Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    दिल्ली के मुकरबा चौक पर आउटर रिंग रोड स्थित बादली मोड़ के पास रेलवे ओवरब्रिज रैंप में दरारें आने से यातायात बाधित हुआ। PWD ने मरम्मत शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी हटाने से दरारें आने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों ने मिट्टी के कटाव को रोकने की मांग की है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। अंडरपास का निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के मुकरबा चौक पर आउटर रिंग रोड स्थित बादली मोड़ के पास रेलवे ओवरब्रिज रैंप में दरारें आने से यातायात बाधित हुआ। जागरण

    शम्से आलम, आउटर दिल्ली। सोमवार शाम को मुकरबा चौक से प्रशांत विहार जाने वाली आउटर रिंग रोड पर बादली मोड़ के पास रेलवे ओवरब्रिज रैंप पर अचानक दरारें आ गईं। करीब 50 मीटर के दायरे में आई दरारों की वजह से PWD के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस दौरान गाड़ी चलाने वालों को करीब दो से तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ROB रैंप के नीचे अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ROB के नीचे से मिट्टी हटाने की वजह से ऊपरी रैंप की सतह पर दरारें आई हैं। अभी, ROB रैंप के नीचे मिट्टी के कटाव का खतरा है। अगर मिट्टी का कटाव जारी रहा, तो ऊपरी रैंप करीब 15 फीट नीचे सड़क पर गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ा हादसा रोकने के लिए मिट्टी के कटाव को बिना देर किए रोकना चाहिए। इस बीच, PWD के एक संबंधित अधिकारी ने बताया कि अंडरपास के तीन सेक्शन हैं, जिनमें से दो लगभग पूरे हो चुके हैं। वहीं, तीसरे सेक्शन पर काम चल रहा है। इसके लिए मेन रोड के नीचे से मिट्टी हटा दी गई है।

    बॉक्स-पुशिंग प्रोसेस के दौरान, ऊपर मेन रोड के नीचे के स्ट्रक्चर से मिट्टी हटना आम बात है। इसी वजह से ऊपर ROB रैंप में दरारें आ रही हैं। अंडरपास का कंस्ट्रक्शन एक से दो महीने में पूरा हो जाएगा। पॉल्यूशन से जुड़ी पाबंदियों की वजह से ज़रूरी कंस्ट्रक्शन मटीरियल को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, जिससे देरी हो रही है।

    रोड सेफ्टी पर काम करने वाली संस्था गुरु हनुमान सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अतुल रंजीत कुमार ने बताया कि अंडरग्राउंड व्हीकल क्रॉसिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान मेन रोड की सतह का धंसना और डैमेज होना आम बात है। ऐसा बॉक्स-पुशिंग टेक्निक की वजह से होता है, जिसमें अंडरग्राउंड से मिट्टी हटाई जाती है। हालांकि, यह प्रोसेस कम से कम समय में पूरा किया जाना चाहिए।

    15 से 20 बार आ चुकी हैं दरारें

    बादली मोड़ ROB के पास अंडरपास का कंस्ट्रक्शन करीब दो साल से चल रहा है। इस वजह से मेन रोड की सतह 15 से 20 बार डैमेज हो चुकी है। इससे न सिर्फ़ गाड़ियों को नुकसान हुआ है, बल्कि डेढ़ से दो किलोमीटर तक ट्रैफ़िक जाम भी लग गया है। सोसायटी ने मांग की है कि संबंधित PWD अधिकारी नबाहारी रिंग रोड पर बादली मोड़ पर ओवरब्रिज की सतह में आई दरारों को ठीक करके इस प्रोसेस को तुरंत पूरा करें।