दिल्ली के बादली मोड़ ओवरब्रिज पर आईं दरारें, यातायात हुआ प्रभावित

शम्से आलम, आउटर दिल्ली। सोमवार शाम को मुकरबा चौक से प्रशांत विहार जाने वाली आउटर रिंग रोड पर बादली मोड़ के पास रेलवे ओवरब्रिज रैंप पर अचानक दरारें आ गईं। करीब 50 मीटर के दायरे में आई दरारों की वजह से PWD के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस दौरान गाड़ी चलाने वालों को करीब दो से तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ROB रैंप के नीचे अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ROB के नीचे से मिट्टी हटाने की वजह से ऊपरी रैंप की सतह पर दरारें आई हैं। अभी, ROB रैंप के नीचे मिट्टी के कटाव का खतरा है। अगर मिट्टी का कटाव जारी रहा, तो ऊपरी रैंप करीब 15 फीट नीचे सड़क पर गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ा हादसा रोकने के लिए मिट्टी के कटाव को बिना देर किए रोकना चाहिए। इस बीच, PWD के एक संबंधित अधिकारी ने बताया कि अंडरपास के तीन सेक्शन हैं, जिनमें से दो लगभग पूरे हो चुके हैं। वहीं, तीसरे सेक्शन पर काम चल रहा है। इसके लिए मेन रोड के नीचे से मिट्टी हटा दी गई है।

बॉक्स-पुशिंग प्रोसेस के दौरान, ऊपर मेन रोड के नीचे के स्ट्रक्चर से मिट्टी हटना आम बात है। इसी वजह से ऊपर ROB रैंप में दरारें आ रही हैं। अंडरपास का कंस्ट्रक्शन एक से दो महीने में पूरा हो जाएगा। पॉल्यूशन से जुड़ी पाबंदियों की वजह से ज़रूरी कंस्ट्रक्शन मटीरियल को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, जिससे देरी हो रही है।

रोड सेफ्टी पर काम करने वाली संस्था गुरु हनुमान सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अतुल रंजीत कुमार ने बताया कि अंडरग्राउंड व्हीकल क्रॉसिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान मेन रोड की सतह का धंसना और डैमेज होना आम बात है। ऐसा बॉक्स-पुशिंग टेक्निक की वजह से होता है, जिसमें अंडरग्राउंड से मिट्टी हटाई जाती है। हालांकि, यह प्रोसेस कम से कम समय में पूरा किया जाना चाहिए।