दैनिक जागरण अभिमत: युवाओं ने OTT की तारीफ की, लेकिन अश्लीलता और गाली पर जताई चिंता

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:17 PM (IST)

    दिल्ली NCR के युवाओं ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रभाव पर बात की। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दैनिक जागरण अभिमत के बैनर तले आयोजित एक दमदार सेशन में, दिल्ली NCR के युवाओं ने भारत में OTT प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव पर अपनी राय रखी, जहां कई लोगों ने कंटेंट बनाने को लोकतांत्रिक बनाने, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को सशक्त बनाने और नए टैलेंट के लिए जगह देने की OTT की क्षमता की तारीफ की, वहीं वे इस बात पर भी कायम थे कि इस रचनात्मक आजादी को सांस्कृतिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

    दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कहा, "OTT ने हमें ऐसी आवाज़ों के लिए एक मंच दिया है जो पहले कभी नहीं सुनी गईंऐसी कहानियां जो सच्ची, असली और संबंधितहैं।"

    उन्होंने मुख्यधारा मीडिया की पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने में प्लेटफॉर्म के प्रभाव पर जोर दिया। इस विचार को कई लोगों ने दोहराया जो OTT को स्वतंत्र निर्देशकों, अभिनेताओं और लेखकों के लिए एक वरदान मानते हैं, जिन्हें पारंपरिक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में जगह पाने में संघर्ष करना पड़ता है।

    हालांकि, यह समूह कई OTT प्लेटफॉर्म पर गाली-गलौज, अपमानजनक भाषा और अश्लील कंटेंट के बढ़ते सामान्यीकरण के बारे में अपनी चिंता में एकमत था। सेशन में शामिल एक युवा प्रोफेशनल ने कहा, "हालांकि बोल्ड कहानी कहने का स्वागत है, लेकिन क्रिएटिविटी और लापरवाही के बीच एक पतली रेखा होती है।"

    युवाओं ने विवादास्पद शो सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर जैसे उदाहरण दिए, जिनकी समीक्षकों ने तारीफ तो की, लेकिन उनमें इस्तेमाल की गई अश्लील भाषा और हिंसक कंटेंट पर बहस छिड़ गई। इस पर चर्चा हुई कि किशोर इन शो से भाषा को अपनी बातचीत में अपना रहे हैं। यह उनके व्यवहार और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बातचीत करने के तरीके को प्रभावित कर रहा है।" वहीं, एक छात्र ने कहा, यह बताते हुए कि इससे युवाओं और पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंडों के बीच एक दूरी पैदा हो गई है।

    बहस के केंद्र में, दैनिक जागरण अभिमत के युवाओं ने सहमति व्यक्त की कि OTT प्लेटफॉर्म, रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए शक्तिशाली उपकरण होने के बावजूद, सामग्री के प्रति अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रतिभागियों के पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार के विनियमन की आवश्यकता है कि हम जो सामग्री देखते हैं, वह समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने को नुकसान न पहुंचाए या युवा दर्शकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे।

    सत्र का समापन OTT सामग्री विनियमन के आह्वान के साथ हुआ - रचनात्मकता को दबाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उन मूल्यों के अनुरूप हो जो व्यापक जनता, विशेष रूप से युवाओं के साथ मेल खाते हैं। आम सहमति स्पष्ट थी कि OTT प्लेटफॉर्म सीमाओं को पार किए बिना फल-फूल सकते हैं, ऐसी आकर्षक सामग्री पेश कर सकते हैं जो सांस्कृतिक मानदंडों का सम्मान करती है और साथ ही नवाचार को भी बढ़ावा देती है।