MCD में खत्म होगा बिचौलियों का राज, दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का सर्टिफिकेट अब मिलेगा ऑनलाइन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगर, दिल्ली में आपको संपत्ति बेचनी या खरीदनी है तो उस पर संपत्तिकर बकाया या जमा करने का सर्टिफिकेट लेने के लिए एमसीडी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एमसीडी ने संपत्तिकर बकाया और जमा करने का सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां कोई भी नागरिक संपत्ति पर बकाया या जमा करने के रिकार्ड की आंशिक जानकारी देख सकेगा। जबकि पंजीकृत मोबाइल नंबर से लाॅगइन करके विस्तृत जानकारी देख सकेगा। इससे एमसीडी में बिचौलियां राज तो खत्म होगा। एमसीडी के अधिकारियों की मनमर्जी भी खत्म होगी।

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में संपत्ति खरीदने से लेकर बेचने के दौरान लोग संपत्तिकर भुगतान का विवरण मांगते हैं। अभी तक इसके लिए एक सर्टिफिकेट क्षेत्रीय कार्यालयों से दर्ज होता था। इसके लिए लोगों को एमसीडी के दफ्तर जाना पड़ता था साथ ही एमसीडी के कर्मचारियों को रिकार्ड जांचने और सर्टिफिकेट देने में आठ से दस दिन का समय लग जाता था।