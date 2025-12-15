दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर, अब संपत्ति का ऑनलाइन करा सकेंगे पंजीकरण; तुरंत मिलेगा दस्तावेज

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। लोग अब ऑनलाइन संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे। राजस्व विभाग द्वारा इसके लिए की जा रही तैयारी अब अंतिम चरण में है। अगले कुछ माह में यह योजना लागू हो सकती है। प्रक्रिया के तहत लोग संपत्ति का पंजीकरण कराने के लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर दस्तावेज के तहत आइडी प्रूफ, बिक्री विलेख अपलोड कर सकेंगे।

इसके साथ साथ स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का आनलाइन भुगतान कर सकेंगे और फिर एसआरओ ( सब रजिस्ट्रार कार्यालय) में केवल बायोमेट्रिक सत्यापन यानी फोटो और अंगूठे के निशान के लिए मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। जिसके बाद रजिस्ट्री पूरी होकर डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगी।

यह कार्य भी यदि काेई हाथों हाथ चाहेगा है तो संपत्ति के तत्काल पंजीकरण की भी सुविधा होगी। इसके लिए उन्हें 25000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।



वर्तमान समय में अगर आप संपत्ति के पंजीकरण के लिए किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाते हैं तो आपको सभी दस्तावेजों को तैयार करने के बाद मैनुअल जमा करना पड़ता है और उसके बाद वहां के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा आप के दस्तावेजों की जांच की जाती है।

सभी दस्तावेजों की जांच पूर्ण होने पर आधार कार्ड के आधार पर फोटो खींची जाती है और उसके बाद अंगूठा लगाया जाता है। सत्यापन कर इस प्रक्रिया के बाद आप का पंजीकरण का काम पूरा हो पाता है। इस काम के लिए लोग कार्यालय में सुबह जाने के बाद में शाम तक लगे रहते हैं और कई बार उनका पंजीकरण देर शाम तक नहीं हो पाता है।

इसके लिए उन्हें अगले दिन आना पड़ता है। सरकार इस व्यवस्था को ठीक करने जा रही है। सरकार सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या बढ़ाने जा रही है। संपत्ति पंजीकरण को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जा रही है।



सरकार इस व्यवस्था पर भी विचार कर रही है, जिसमें अतिरिक्त पैसा देकर के लोग सभी सब रजिट्रार कार्यालय में तत्काल पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो लोग सक्षम होंगे वह 25000 अतिरिक्त देकर अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे। हालांकि राजस्व विभाग की इस योजना पर वित्त विभाग ने कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी थी। जिसे राजस्व विभाग ने वित्त विभाग के पास भेज दिया है।

माना जा रहा है आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद तत्काल रजिस्ट्री की सुविधा भी शुरू हो सकती है। दिल्ली में बड़े स्तर पर होने वाले पंजीकरण काम के चलते अभी तक सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों पर काम का बोझ बढ़ा हुआ है और किसी भी कार्यालय में संपत्ति का पंजीकरण चार से पांच घंटे बाद ही हो पाता है।



दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि संपत्ति पंजीकरण की आनलाइन सुविधा शुरू होने के बाद फर्जी काम की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्योंकि किसी भी संपत्ति का पंजीकरण तभी हो सकेगा जब सभी दस्तावेज असली और सही होंगे। सभी सुविधा आनलाइन उपलब्ध होगी।