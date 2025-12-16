Language
    ऑनलाइन निवेश में मुनाफे का झांसा देकर बुजुर्ग से 33 लाख की ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, एक गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:14 AM (IST)

    दिल्ली में ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से 33 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आनलाइन निवेश कर मोटा मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े एक जालसाज को गिरफ्तार किया है।

    पकड़े गए आरोपित की पहचान दीपांशु के रूप में हुई है। हाल ही में इसने 61 वर्षीय बुजुर्ग से आनलाइन निवेश में मुनाफा कमाने का लालच देकर 33.10 लाख रुपये ठगे थे। पुलिस ने इसके पास से दो मोबाइल, तीन चेक बुक और दो डेबिट कार्ड बरामद किए हैं।

    ऑनलाइन निवेश में मुनाफे का किया था वादा

    उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक, 61 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि आरोपित ने आनलाइन निवेश कर मुनाफा देने का वादा किया था। उसके झांसे में आकर उन्होंने 33.10 लाख निवेश कर दिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया।

    जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि धोखाधड़ी की रकम कई बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। यह खाते बेलक्रेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्म से जुड़े थे। इस मामले में पुलिस दो आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को दीपांशु के बारे में पता चला की वह धोखाधड़ी में मुख्य आपरेटर है।

    लखनऊ में छिपे होने की मिली सूचना

    जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपित दीपांशु लखनऊ, उत्तर प्रदेश में छिपा हुआ है। टीम ने छापेमारी के दौरान आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने हैंडलर्स के निर्देशों पर काम कर रहा था, जिन्होंने उसे डमी निदेशकों की व्यवस्था करने, शेल कंपनियां बनाने और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया था।

    ठगी की रकम वह हवाला चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी द्वारा भेजता था।