दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का प्रशिक्षण
दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए 19 अक्टूबर को एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। गूगल, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें साइबर अपराध से बचाव के तरीके बताए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह कार्यक्रम देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में आयोजित किया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 19 अक्टूबर (रविवार) को एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह वेबिनार गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से कर रहा है।
आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं। लोगों को इस कार्यक्रम में इनसे बचने के तरीके बताए जाने के साथ ही स्कैम्स के प्रकार के बारे में भी बताया जाता है।
वेबिनार में डिजिटल सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए विश्वास न्यूज के एक्सपर्ट लोगों को इस बारे में टिप्स देंगे। रविवार को होने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में वेल बींग फाउंडेशन भी सहयोग कर रही है।
20 राज्यों के 30 शहरों में दिया जा रहा प्रशिक्षण
'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को फ्रॉड और स्कैम के प्रति जागरूक करना है।
