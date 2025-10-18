डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत दिल्ली के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए 19 अक्टूबर (रविवार) को एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह वेबिनार गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं। लोगों को इस कार्यक्रम में इनसे बचने के तरीके बताए जाने के साथ ही स्कैम्स के प्रकार के बारे में भी बताया जाता है। वेबिनार में डिजिटल सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट लोगों को इस बारे में टिप्स देंगे। रविवार को होने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में वेल बींग फाउंडेशन भी सहयोग कर रही है। 20 राज्‍यों के 30 शहरों में दिया जा रहा प्रशिक्षण 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।