Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    स्कूटी सवार बदमाशों ने बुजुर्ग पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:50 PM (IST)

    पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में स्कूटी सवार बदमाशों ने 72 वर्षीय शहाबुद्दीन पर गोलियां चलाईं। संपत्ति विवाद के चलते बेटे और पोतों पर शक है, जो फरार हैं। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल शहाबुद्दीन एलएन अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में स्कूटी सवार बदमाशों ने 72 वर्षीय शहाबुद्दीन पर गोलियां चलाईं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार सुबह स्कूटी सवार दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग को दो गोलियां लगीं और उन्हें तुरंत पास के एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी पहचान 72 वर्षीय शहाबुद्दीन के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर पहुंची पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़ित का अपने बेटे और पोतों के साथ पिछले दो सालों से संपत्ति विवाद चल रहा था। जब पुलिस उनके बेटे और पोतों से पूछताछ करने पहुंची, तो वे फरार मिले। आशंका है कि संपत्ति विवाद ही वारदात का कारण हो सकता है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

    पुलिस उपायुक्त निधिन वाल्सन के अनुसार, चांदनी महल थाने को मंगलवार सुबह 8 बजे गोलीबारी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल व्यक्ति को एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब टीम अस्पताल पहुंची, तो उन्होंने पाया कि स्कूटर पर सवार दो हेलमेट पहने अपराधियों ने बुजुर्ग व्यक्ति पर कई राउंड गोलियां चलाई थीं, जो उन्हें पीठ में और एक गर्दन में लगी थी।

    पुलिस ने घटनास्थल पर एक खाली कारतूस और एक भरा हुआ कारतूस बरामद किया। सूचना मिलने पर एफएसएल टीम भी पहुंची और कारतूसों को जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने पाया कि पीड़ित का पिछले दो सालों से अपने बेटे गुड्डू और पोतों के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था।

    शहाबुद्दीन ने गुड्डू और अपने पोतों को उनके घर से निकाल दिया था और तुर्कमान गेट इलाके में अलग रहते थे, अक्सर अपने बेटे के साथ संपत्ति को लेकर बहस करते थे। पुलिस को संदेह है कि उनके बेटे और पोतों ने अपराध किया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को खोजने के लिए वर्तमान में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।