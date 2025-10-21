स्कूटी सवार बदमाशों ने बुजुर्ग पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार सुबह स्कूटी सवार दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग को दो गोलियां लगीं और उन्हें तुरंत पास के एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी पहचान 72 वर्षीय शहाबुद्दीन के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर पहुंची पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़ित का अपने बेटे और पोतों के साथ पिछले दो सालों से संपत्ति विवाद चल रहा था। जब पुलिस उनके बेटे और पोतों से पूछताछ करने पहुंची, तो वे फरार मिले। आशंका है कि संपत्ति विवाद ही वारदात का कारण हो सकता है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

पुलिस उपायुक्त निधिन वाल्सन के अनुसार, चांदनी महल थाने को मंगलवार सुबह 8 बजे गोलीबारी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल व्यक्ति को एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब टीम अस्पताल पहुंची, तो उन्होंने पाया कि स्कूटर पर सवार दो हेलमेट पहने अपराधियों ने बुजुर्ग व्यक्ति पर कई राउंड गोलियां चलाई थीं, जो उन्हें पीठ में और एक गर्दन में लगी थी।

पुलिस ने घटनास्थल पर एक खाली कारतूस और एक भरा हुआ कारतूस बरामद किया। सूचना मिलने पर एफएसएल टीम भी पहुंची और कारतूसों को जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने पाया कि पीड़ित का पिछले दो सालों से अपने बेटे गुड्डू और पोतों के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था।