    दिल्ली के वजीरपुर में करोड़ों की पुरानी करेंसी बरामद, नकदी से भरे बैग्स मिलने से मचा हड़कंप; कई हिरासत में

    By Agency PTIEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:41 AM (IST)

    दिल्ली के वज़ीरपुर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की पुरानी नकदी बरामद की है। छापेमारी के दौरान पुराने 500 और 1,000 रुपये के ...और पढ़ें

    500 और 1000 रुपये के पुराने नाेट बरामद किए गए। आर्काइव

    पीटीआई, नई दिल्ली। उत्तर दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की निष्क्रिय हो चुकी करेंसी बरामद की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों से भरे कई बैग मिले।

    पुलिस के मुताबिक इन नोटों को नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अवैध घोषित कर दिया गया था। सूचना के आधार पर की गई इस रेड में मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने नकदी ले जाने वाले दो वाहनों को भी जब्त किया है।

    एक अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई रकम काफी बड़ी है और फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी मात्रा में बंद हो चुकी मुद्रा कहां से लाई गई और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।

    उन्होंने कहा कि हम हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि नकदी के स्रोत और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। मामले की जांच जारी है।

