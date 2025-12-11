दिल्ली के वजीरपुर में करोड़ों की पुरानी करेंसी बरामद, नकदी से भरे बैग्स मिलने से मचा हड़कंप; कई हिरासत में

पीटीआई, नई दिल्ली। उत्तर दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की निष्क्रिय हो चुकी करेंसी बरामद की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों से भरे कई बैग मिले।

पुलिस के मुताबिक इन नोटों को नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अवैध घोषित कर दिया गया था। सूचना के आधार पर की गई इस रेड में मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने नकदी ले जाने वाले दो वाहनों को भी जब्त किया है।