कुख्यात गैंगस्टर राशिद केबलवाला अजरबैजान में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कई हत्याओं में शामिल कुख्यात भगोड़ा गैंगस्टर राशिद केबलवाला को इस्तांबुल से अज़रबैजान पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद उसे वहां कैद किया गया है या निगरानी में रखा गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियां अब उसे वापस लाने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय खुफिया एजेंसी, राफेल के सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय द्वारा सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उसे दो से तीन हफ़्तों के भीतर देश वापस लाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, केबलवाला "मोस्ट वांटेड" सूची में है। उसके रिश्तेदार के अनुसार, उसे बाकू के हैदर अलीयेव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उसके यात्रा दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण हिरासत में लिया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की और कहा कि वे उचित माध्यमों से उसके आपराधिक इतिहास और दस्तावेज़ों का विवरण साझा करेंगे। केबलवाला जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा का करीबी सहयोगी है और उसके गिरोह के लिए काम करता था।

वह लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से भी जुड़ा है। पिछले साल सितंबर में ग्रेटर कैलाश-1 में व्यवसायी नादिर शाह की हत्या में उसका नाम था। पिछले साल दिवाली की रात पूर्वी दिल्ली में हुए दोहरे हत्याकांड में भी उस पर आरोप लगा था।

हालांकि, पिछले साल दिसंबर में पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में व्यवसायी सुनील जैन की हत्या में उसका नाम सामने आने के बाद, केबलवाला दिल्ली पुलिस के लिए सबसे वांछित भगोड़ों में से एक बन गया। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के एक साल बाद, केबलवाला 2022 में देश छोड़कर भाग गया। सूत्रों के अनुसार, केबलवाला ने दावा किया था कि सुनील जैन की हत्या पिछले साल अक्टूबर में इसी इलाके में हुई दो हत्याओं का "बदला" थी, लेकिन उसने अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए दावा किया कि जैन निशाने पर नहीं था, बल्कि विराट नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी हत्या की जानी थी।

हाशिम बाबा और केबलवाला का लंबा इतिहास अधिकारियों के अनुसार, हाशिम बाबा और केबलवाला का लंबा इतिहास रहा है। उसने पहली बार 2013 में अपने पूर्व सहयोगी नासिर के साथ एक अंतिम संस्कार के दौरान अकील मामा की हत्या करके कुख्याति प्राप्त की थी। नासिर के जेल जाने के बाद, हाशिम बाबा और केबलवाला ने गिरोह को अपने हाथ में ले लिया। अंततः वे अलग हो गए और अपना गिरोह बना लिया।

एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कई हत्याओं के मामलों में शामिल हिस्ट्रीशीटर केबलवाला पर 2018 में गिरफ्तारी से पहले एक लाख रुपये का इनाम था। उस समय, वह सऊदी अरब भागने की कोशिश में पकड़ा गया था। उसने रियाद में कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया था और थाईलैंड में विस्तार कर रहा था।

जांचकर्ताओं के अनुसार, यह व्यवसाय अवैध धन शोधन का एक ज़रिया था। 2019 में, अपराध शाखा ने उस पर मकोका के तहत आरोप लगाया। 2020 में, उसे स्पेशल सेल ने फिर से गिरफ्तार किया। वह 2022 की शुरुआत में फर्जी पासपोर्ट के जरिए फरार हो गया।

इन गैंगस्टरों को विदेश से भारत लाया गया था इससे पहले, एफबीआई की मदद से, गोगी गिरोह के कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मेक्सिको में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 5 अप्रैल, 2023 को इस्तांबुल के रास्ते भारत वापस लाया गया था। फर्जी पासपोर्ट पर मेक्सिको में घुसा दीपक बॉक्सर मेक्सिको से भी भागने की योजना बना रहा था।