कुख्यात गिरोह का वांछित बदमाश अमृतसर से गिरफ्तार, मकोका लगने के बाद हुआ था फरार
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात सलमान त्यागी-सद्दाम गौरी गिरोह के वांछित बदमाश तलविंदर सिंह उर्फ जारा को अमृतसर से गिरफ्तार किया। 2019 में मकोका लगने के बाद से वह फरार था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था और पिस्टल लहराई थी। पुलिस को उसकी तलाश थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कुख्यात सलमान-त्यागी और सद्दाम गौरी गिरोह के वांछित बदमाश को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान सुभाष नगर के तलविंदर सिंह उर्फ जारा के रूप में हुई है।
यह गिरोह आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। गिरोह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2019 में गिरोह के खिलाफ मकोका लगाया गया था। मकोका में गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद, तलविंदर फरार हो गया और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार दिल्ली और पंजाब में अपने ठिकाने बदल रहा था।
स्पेशल सेल के उपायुक्त कृष्ण कुमार के मुताबिक, टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर पंजाब में तलविंदर के ठिकानों का पता लगाया। तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने अमृतसर के सुल्तानविंड कालोनी में उसके ठिकाने की पहचान की, जहां वह पहचान से बचने के लिए ''गुरदास'' उपनाम से रह रहा था।
सूचना पर इंस्पेक्टर नीरज कुमार और संदीप यादव के नेतृत्व में टीम को तुरंत अमृतसर भेजा गया। खुफिया जानकारी के आधार पर उसे 13 अक्टूबर को मेन रोड, गुरनाम नगर, अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में पता चला कि तलविंदर की आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत हरि नगर थाने में दर्ज एक मामले से हुई। इस घटना में उसने गिरोह के सदस्यों सलमान त्यागी, मनीष उर्फ दीपक उर्फ बुंदा, मनीष उर्फ सनी और प्रिंस उर्फ नकली के साथ मिलकर एक मामूली विवाद पर रमिंदर सिंह पर धारदार चाकू से हमला किया और इलाके में दबदबा बनाने के लिए पिस्टल तान दी थी। मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार था।
