कुख्यात गिरोह का वांछित बदमाश अमृतसर से गिरफ्तार, मकोका लगने के बाद हुआ था फरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कुख्यात सलमान-त्यागी और सद्दाम गौरी गिरोह के वांछित बदमाश को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान सुभाष नगर के तलविंदर सिंह उर्फ जारा के रूप में हुई है। यह गिरोह आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। गिरोह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2019 में गिरोह के खिलाफ मकोका लगाया गया था। मकोका में गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद, तलविंदर फरार हो गया और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार दिल्ली और पंजाब में अपने ठिकाने बदल रहा था।

स्पेशल सेल के उपायुक्त कृष्ण कुमार के मुताबिक, टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर पंजाब में तलविंदर के ठिकानों का पता लगाया। तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने अमृतसर के सुल्तानविंड कालोनी में उसके ठिकाने की पहचान की, जहां वह पहचान से बचने के लिए ''गुरदास'' उपनाम से रह रहा था।