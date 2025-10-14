Language
    Delhi Crime: दुकानदार से लूटपाट करने वाला कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, 10 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है आरोपी

    By Mohammed Saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    दिल्ली के सुल्तानपुरी में क्राइम ब्रांच ने एक कुख्यात बदमाश साहिल उर्फ पहलवान को गिरफ्तार किया है। साहिल पर दुकानदार से मारपीट और लूटपाट का आरोप है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान में तोड़फोड़ की और नकदी समेत सामान लूट लिया था। साहिल पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसमें राजौरी गार्डन के एक क्लब में हुई गोलीबारी भी शामिल है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार को बेसबाल और डंडों से पीटकर लूटपाट करने वाले कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है।

    आरोपित की पहचान किराड़ी, सुलेमान नगर के साहिल उर्फ पहलवान के रूप में हुई है, जो थाना अमन विहार का बीसी है और दिल्ली-एनसीआर में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास आदि के दस से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह इससे पहले दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के एक क्लब में हुई गोलीबारी में वारदात में भी शामिल था।

    उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, 14 सितंबर को पीड़ित शाहिद खान ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 12 सितंबर को रात लगभग 11:30 बजे, जब वह अपनी दुकान पर था तभी साहिल सुल्तानपुरिया, ऋषभ उर्फ अम्मा और रोहित नामक तीन लड़के बेसबाल और डंडे लिए उनकी दुकान पर आए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया।

    इस दौरान उनकी दुकान का कई सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। बदमाशों ने कैश काउंटर से लगभग 12 हजार नकद, पीड़ित का वोटर आइडी कार्ड व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। जांच के दौरान, स्थानीय पुलिस ने ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपित फरार थे।

    मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और दस अक्टूबर को एएसआइ श्रीओम को एक गुप्त सूचना मिली कि भगोड़ा बदमाश साहिल रमेश एन्क्लेव, किराड़ी सुलेमान नगर में आने वाला है। सूचना पर एसीपी राजपाल डबास की देखरेख में और इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने रमेश एन्क्लेव में जाल बिछाते हुए उसे दबोच लिया।


    पूछताछ में पता चला कि 15 दिसंबर, 2023 को वह अपने छह साथियों के साथ राजौरी गार्डन इलाके के हैंगओवर क्लब पहुंचा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस संबंध में थाना राजौरी गार्डन में मामला दर्ज करते हुए उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह अन्य अपराधियों के साथ फरार हो गया था।